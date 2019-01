Horňák: Stanciu v útoku? Je to varianta. Karlssona a spol. trápí viróza | iSport.cz

Jak hodnotíte první přípravné utkání?

„Rozdělil bych to na dva poločasy. V tom prvním jsme byli aktivnější, dobře nám hrály kraje, chtěli jsme hrát po stranách a dobrými centry, což hráči plnili. Ve druhém poločase už to bylo trochu horší. Budějovice se zlepšily, začaly nás napadat výš a my jsme si s tím nevěděli rady. Výsledkově jsme to však zvládli, chtěli jsme první zápas kvůli psychice vyhrát, to se povedlo.“

Jak se vám líbili noví hráči Martin Hašek, Matěj Hanousek a David Lischka?

„Lischka byl kvalitní, velice dobře četl hru, organizoval, vytlačoval hráče, ale samozřejmě nevyhnul se ani chybám. Ale byli jsme s ním spokojeni. Hanousek se svezl s výkonem týmu ve druhém poločase, ale je vidět, že se snaží hrát dopředu a podporovat útok. Hašek dobře fungoval s Váchou a Stanciem.“

Proč chyběl David Moberg Karlsson?

„Dostal střevní chřipku, ale nebyl v tom sám. Máme asi pět, šest hráčů, kteří jsou tím postiženi. Týká se to třeba i Uroše Radakoviče, který v noci zvracel. Máme s tím teď trochu problém.“

A co Václav Kadlec, Benjamin Tetteh či Matěj Pulkrab?

„Kadlec je v rekonvalescenci po zranění, to samé Tetteh. Ten byl mimo po zranění v posledním ligovém utkání v Příbrami, kde musel střídat. Ale už začal trénovat individuálně. Matěj Pulkrab patří do té pětice, šestice hráčů, které postihly střevní potíže.“

Nico Stanciu nastoupil na netradičním postu v roli podhrotového hráče, kde doplňoval Václava Drchala. Je to místo v sestavě, kde by se mohl nově uplatnit?

„Máme teď silně posílený střed pole a v něm velkou kvalitu, takže je varianta, že by se pro Nika otevřela šance, aby se trochu vysunul a hrál ofenzivněji.“

Jak se vám v této roli líbil?

„Dobře doplňoval Drchala, který nám splnil přesně tu roli, kterou jsme chtěli, což znamená napadat soupeře, být aktivní a sbírat odražené míče kolem obránců. K tomu dobrá součinnost se Stanciem. Jsme s nimi spokojeni.“

Proti Dynamu dostalo šanci i poměrně dost mladých hráčů. Zaujal vás některý z nich?

„Ve druhém poločase začal vpravo velice dobře Patrák, ale pak už ke konci odpadl. Bavil jsem se s ním o tom a říkal, že už fyzicky nemohl. Byla na něm znát únava z prvních dnů přípravy. Ale dal gól, jsme s ním spokojeni a myslím si, že dál poroste.“