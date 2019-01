Puškáč: Baník? Dětský sen, ale Opava nechtěla. Za Bohemku se budu rvát | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Opava - Jablonec: Puškáč se trefil z dorážky, domácí jsou blízko prvním třem bodům, 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké jsou první dojmy z nového angažmá?

„Bohemka mě přivítala velmi příjemně, mám jen dobré pocity. Působí to tady na mě, že mají kluci super partu. A hlavně jsem rád, že už někde můžu působit.“

Nejdřív jste však měl namířeno do Baníku. Jak to, že přestup nedopadl?

„Jelikož má Opava s Baníkem trošku ostřejší vztahy, jednání bylo komplikované a zdlouhavé. Bohemka přišla s konkrétní časově omezenou nabídkou, že druhý den můžu s týmem začít. Rozhodl jsem se pro jistotu. A taky mě lákala Praha.“

Chápu to správně, že Opava tedy nechtěla po Kuzmanovičovi pustit dalšího hráče ke slezskému rivalovi?

„Pro Opavu by to samozřejmě nebyla nejlepší vizitka, kdyby pustila druhého hráče do Baníku. Nebudu lhát, můžu potvrdit, že jsem do Baníku chtěl, byl to můj dětský sen. Ale když jsem nevěděl, jak dlouho se to potáhne, nemohl jsem dál čekat. Teď jsem vnitřně nastavený tak, že se prostě budu vnitřně rvát za Bohemku a budu se snažit odvádět to nejlepší.“

Bývalého spoluhráče Kuzmanoviče jste však nepotěšil...

„Je pravda, že Kuzma by byl hodně rád, kdybych za ním přišel. Přece jenom když jste v novém prostředí a máte u sebe parťáka, pro oba by ty začátky byly jednodušší. Vždycky jsme spolu dobře vycházeli, takže i na něj jsem se těšil, spolupráce v útoku nám klapala.“

Trenér Hašek vypadá z vašeho příchodu hodně spokojeně, že?

„Už jsme spolu měli debatu, mám pocit, že je nadšený, že konečně přivedl útočníka. Je to ambiciózní trenér, navíc velmi náročný, lákalo mě, že se pod ním můžu ještě zlepšit. I to byl jeden z důvodů, proč jsem zvolil Bohemku.“

Ale čeká vás hodně běhání. Bude vám ten styl sedět?

„Když jsem hrál v Opavě pod panem Skuhravým, bylo to hodně obdobné. Nejsem sice úplně běhavý typ, ale snažím se. Běhání k tomu patří, aspoň budu fyzicky nadupaný.“ (usmívá se)

Asi jste zaznamenal negativní reakce opavských fanoušků. Mrzí vás to?

„Jsem rád, že se k tomu můžu konečně vyjádřit. Opava mi dala šanci do velkého fotbalu, hrozně si toho vážím, ale byly nějaké okolnosti, které mě vedly k tomu, že jsem neprodloužil smlouvu. Když to řeknu blbě, ale na rovinu, já nejsem opavský odchovanec. Když jsem v regionu vyrůstal, znal jsem jen Baník Ostrava. Ten dětský sen jsem si chtěl splnit, proto jsem s nimi jednal. Ale vidíte, že nakonec jsem skončil v Bohemce... (usmívá se) Nečekal jsem to, ale jsem spokojený a těším se.“

Jak hodnotíte angažmá v SFC?

„Zažil jsem tam dva krásné roky. Nejdřív jsme byli ve finále poháru, a i když jsem nenastoupil, byly to nádherné okamžiky. A ve druhé sezoně jsme postoupili do ligy, což byl jeden z mých snů.“

Přispěl jste k tomu 12 góly.

„S tím číslem jsem byl spokojený, nevěřil jsem ani, že tolik gólů dám. Byl jsem překvapený a nadšený, ale od útočníka se to čeká, takže jsem rád, že jsem splnil svou roli a pomohl týmu.“

Výhodou nového angažmá je, že jdete do dalšího klubu se silnou fanouškovskou základnou. Vnímáte to?

„Díky Opavě jsem si zvykl na fanoušky, fotbal je pak daleko příjemnější. I tohle je plus, že Bohemka má skvělé fanoušky a chodí plný Ďolíček. Těším se.“

Júsuf je ještě pryč, navíc v létě míří do Slavie. Konkurence vás tedy neodradila, že?

„Bohemka hraje v systému 4-4-1-1, takže na jednoho klasického hroťáka. Poperu se o místo s Júsufem. To, že jde z Bohemky do velkého klubu, byl další plusový faktor. V Praze jste na očích, je to větší motivace ukázat se.“

Bojujete s achillovkou. Stihnete ligu?

„Doufám, že na první zápas budu připravený, ale nedokážu říct, jak se to dál bude vyvíjet. Předpoklady jsou, že bych za dva týdny mohl být fit, ale víte, jak to je...“