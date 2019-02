Anketa expertů: Výhra nad Plzní rozhodne o titulu pro Slavii, míní Cipro | iSport.cz

Plzeň a Slavia se utkají v jednom ze šlágrů jara, kdo jej ovládne? • FOTO: koláž iSport.cz Ve hře je mnohé. Pokud Slavia dobude Plzeň, vytvoří si v čele tabulky devítibodový náskok. Viktoria v případě výhry zdramatizuje boj o titul před nadstavbovou částí. Jak odpolední šlágr (ONLINE ZDE>>>) dopadne? A rozhodne už o tom, kdo bude na konci sezony korunován šampionem? V anketě pro deník Sport odpovídali trenér František Cipro, který dovedl Slavii k titulu v roce 1996, mistr Evropy z roku 1976 a ikona Bohemians Antonín Panenka a bývalý reprezentační obránce a nyní expert Sportu Martin Jiránek.

František Cipro, bývalý trenér Slavie a Plzně

Jak zápas dopadne?

„To je opravdu těžké, v takových zápasech se říká remíza, ale ani jeden tým na ni podle mě hrát nebude. Předpokládám, že Plzeň bude po čtvrtku naladěná a psychicky nahoře, ale roli bude hrát spousta dalších faktorů. Každopádně doufám, že to bude super fotbal a leccos k vidění.“ Rozhodne se už o titulu?

„V případě vítězství Slavie ano, to by byl už rozhodující krok. S mančaftem, který Slavia má, by to už nešlo ani s nadstavbovou částí ztratit, navíc nemá ani úplně špatný los. Při každém jiném výsledku se však hraje o titul dál.“

Antonín Panenka, mistr Evropy 1976 David Limberský v souboji s Miroslavem Stochem • Foto Barbora Reichová (Sport) Jak zápas dopadne?

„Předně: čekám kvalitní fotbal, oba týmy by se měly snažit hrát ofenzivně. I motivace je jasná: Slavia se bude chtít ještě víc odpoutat od Plzně, která naopak potřebuje stáhnout manko na tři body. Viktoria je po Evropské lize možná ve větší pohodě a mohla by vyhrát. Můj tip? 1:0.“ Rozhodne se už o titulu?

„Pokud by liga jela podle starého herního modelu a Slavia by po dnešku měla k dobru devět bodů, mohla by to už dotáhnout k titulu. Jenže je tam ještě nadstavba… Výhra v Plzni by slávistům pomohla i proto, že by už teď měli s Viktorií lepší vzájemné zápasy, což se taky hodí.“