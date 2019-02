Sáček: Pokřiky fanoušků? Máme pochopení. Dočkala rádi přivítáme | iSport.cz

Druhá jarní výhra, ale se spoustou otazníků. Jste si vědomi, že hra Sparty není ideální?

„Víme to. V přípravě jsme hráli jinak, ale důležité je, že se nám opět podařilo vyhrát. Myslím, že taková výhra je možná lepší, než kdybychom tu Duklu přejeli 3:0.“

Čím to je, že se nedaří přenést výkony z přípravy do ligy?

„Sami nevíme. Je důležité, že jsme první dva zápasy zvládli, i když naše výkony nebyly dobré.“

V závěru Dukla reklamovala pokutový kop po zákroku Dominika Plechatého, nelekl jste se, že bude ještě zle?

„Je pravda, že mi zatrnulo. Hodně. Ale naštěstí se penalta nekopala. Dukla pak měla ještě jeden zajímavý závar, jsem rád, že jsme to nějak ukopali a závěr zvládli.“

Dukla - Sparta: Plechatý zahrál rukou! Ale těsně před vápnem, VAR tak nemohl jít proti sudímu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Fanoušci už během zápasu dávali najevo svou nespokojenost, jak se vám při takové atmosféře hraje?

„Není to ideální, ale my je respektujeme a máme pro ně pochopení. Naše hra opravdu není dobrá, ale já věřím, že to brzy vypilujeme a budeme je brzy mít opět na naší straně.“

Může tým nakopnout případný návrat Bořka Dočkala, o kterém se mluví a nebojíte se o místo v sestavě?

„To je spíš otázka na trenéra, jak to postaví, ale my budeme určitě jedině rádi, pokud se k nám Dočky znovu přidá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Milošević, 56. Plechatý (vl.) Hosté: 12. Kanga, 64. Zahustel, 81. Tetteh Sestavy Domácí: F. Rada – Ostojić, Kozma, Raspopovič – Milošević (C), Krunert, Kovaľ (71. Holenda), D. Souček – Daniel Tetour (87. Djuranović), P. González (84. Lu. Holík), Podaný. Hosté: Nita – Zahustel, Plechatý, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek (C) – Moberg Karlsson (74. Civić), Kanga (60. M. Hašek), Chipciu (57. Hložek) – Tetteh. Náhradníci Domácí: Hanousek, Holík, Holenda, Djuranović, Douděra, Dancák, Hruška Hosté: Heča, Štetina, Civić, Hašek, Pulkrab, Hložek, Drchal Karty Domácí: Kovaľ, Kozma, Ostojić, P. González Hosté: Zahustel Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Na Julisce, Praha-Dejvice Návštěva 6 122 diváků

Dukla - Sparta: Letenští fanoušci přes dobrý výsledek a fotbal skandují “Ščasný ven!” 720p 360p REKLAMA

Dukla - Sparta: Tetteh po Hanouskově centru otáčí skóre! Letenští vedou 3:2 720p 360p REKLAMA

Dukla - Sparta: Zahustel lízl hlavou Sáčkův centr do sítě, je zase vyrovnáno - 2:2! 720p 360p REKLAMA

Dukla - Sparta: Gonzalezovu ránu z úhlu si do sítě srazil Plechatý, 2:1! 720p 360p REKLAMA

Dukla - Sparta: Kanga po nešťastných odrazech pohotově srovnává na 1:1! 720p 360p REKLAMA