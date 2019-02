Plzni sluší nová cesta. Kayamba jako zahraniční hvězda i gólový Beauguel | iSport.cz

Jakmile Plzeň v minulosti dostala nabídku na hráče mimo Česko a Slovensko, zatvrzele zakroutila hlavou. Až na opravdové výjimky typu Albánce Ergyse Kaceho či bývalého kapitána rakouské reprezentace Andrease Ivanschitze. Vinou přebraného trhu musela reagovat, uzpůsobit strategii. Neučinila tak násilnou cestou, jen poněkud upravila zásady, jimiž se nově začala řídit.

„Držíme se však pravidla, že bereme zahraniční hráče, kteří mají zkušenost s českou ligou. I pro Plzeň nastala doba, kdy nemůže jít striktně česko-slovenskou cestou. Viktorka se musí učit být mezinárodní, jinak by zůstala jen malou Plzní. Musíme být víc evropští. Jsem rád, že klub dospěl do fáze, že pro cizince nejsme uzavření,“ uvedl generální ředitel klubu Adolf Šádek krátce před začátkem druhé poloviny sezony v rozhovoru pro webový portál sport.cz.

Před touto sezonou FORTUNA:LIGY přišel do Viktorie Ubong Ekpai, zásilka ze Zlína. V zimě pak Viktoria přitvrdila podpisem Jeanem-Davida Beauguela (znovu ze Zlína) a opavského Joela Kayamby.

„Kayamba je podle mě nejlepší kup, který Plzeň udělala od doby, co přišla skupina hráčů ze Sparty. Je to rozdílový hráč. Je zajímavý na míči. Připomíná mi fotbalisty, kteří hrají za dobrá mužstva v cizině. Podle mě to byl jeden z nejlepších hráčů nedělního zápasu,“ nebojí se velkých slov trenér Dušan Uhrin mladší.

Stranou nezůstává ani Jean-David Beauguel. V každém soutěžním zápase druhé poloviny ročníku měl prsty v gólových akcích Viktorie. Skóroval proti Mladé Boleslavi, v Evropské lize připravil trefu pro Luďka Pernicu a Slavii přinutil k definitivní kapitulaci brankou na 2:0.

Kaymba si získal srdce fanoušků

Přesto se víc mluví o Kayambovi. Rychle si podmanil srdce fanoušků, stoupl i u expertů. Proč? Protože umí bavit. Noblesně zvládá souboje jeden na jednoho, nespekuluje, hraje přímočaře, rychle nahoru, slávistickou obranu několikrát solidně cvičil. „Ten kluk mě baví. Takové rychlé nohy bych chtěl mít,“ směje se Pernica.

Ačkoliv není snadné zapadnout do zvláštního soukolí plzeňské kabiny, hravý Konžan to bezpečně zvládl. Je oblíbený. I proto, že mluví česky, byť poněkud srandovně. To však jen dokresluje jeho příznivý obraz. Dá se říct – s trochou nadsázky – že nejde Kayambu nemilovat. „V Plzni ho všichni přijali. I zkušení hráči ho vzali mezi sebe. Navíc pochopili, že jim dovede pomoct na hřišti, což je nesmírně důležité,“ říká zdroj Sportu, který má blízko k plzeňskému klubu.

Vypovídající byla i scénka po utkání. Plzeňští stáli před kotlem, který zpíval jeden z oblíbených chorálů, Kayamba rozpustile poskakoval, strhával ostatní, ti se postupně přidávali. Následně spontánně jednomu z mladých fanoušků věnoval svůj dres.

„Má dar přizpůsobit se prostředí. Udělat si ze sebe srandu, nenechat se rozhodit vtípky. Proto je tolik oblíbený. Dovede komunikovat. A nejen to, v Opavě platilo, že týmu výkonnostně pomáhal. V Plzni jen ukazuje to, co v něm je. Nicméně je trochu svůj,“ naznačuje opavský kouč Ivan Kopecký, že s Kayambou není úplně snadné pořízení.

Testem charakteru prošel poté, co se v průběhu podzimu dohodl na kontraktu s Viktorií. V Opavě čekali, jak se bude stavět ke svým povinnostem. Zda bude mít tendenci půlrok jen „dojet“. Měl. „Třikrát jsem s ním měl sezení. Bavili jsme se o přístupu, aby se neuspokojil, aby stále dokazoval svoji výkonnost. On je živel. Takže určitě náznaky tam byly, ale rychle se srovnal. V kabině si ho vzali na starosti zkušení hráči. Pavel Zavadil s Nemanjou Kuzmanovičem. Ti si ho pohlídali. Pokud by přestřelil, nemohl by v kabině existovat,“ vzpomíná Kopecký.

Beauguel s Kayambou se od prvního kola zařadili mezi členy základní sestavy Viktorie. Francouze v ní proti Slavii sice nahradil Tomáš Chorý, ale existuje velký předpoklad, že ve čtvrteční odvetě v Záhřebu bude na hrotu právě on strašit chorvatskou obranu. „Oba ukazují, že naše volby byly správné. Zvýraznili naši ofenzivu, zvlášť při těch zraněních, co máme teď, si nedokážu představit, co by se dělo, kdyby tady nebyli,“ ulevil si Pavel Vrba po setnutí Slavie.

Zatím to vypadá, že se Plzeň v zimě trefila do středu terče.

