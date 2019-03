Plzeň chystá Jablonci pomstu. Liga je pro nás všechno, burcuje Vrba | iSport.cz

V pondělí Plzeň v Opavě zaknihovala své prvoligové vítězství číslo 300 a dnes se pokusí k němu přidat hned další. Jakákoliv bodová ztráta s Jabloncem by totiž na cestě za obhajobou titulu znamenala velkou komplikaci.

„Určitě to pro nás nebude jednoduchý zápas,“ tuší trenér Pavel Vrba. „Jablonec má momentálně pohárové ambice a určitě tady bude chtít bodovat, protože se chce udržet v první šestce. Čeká nás dobré mužstvo, které má dobrého trenéra,“ doplňuje.

„Do Plzně jedeme s cílem, jako jedeme všude. Chceme vyhrát, chceme bodovat,“ vyhlašuje jablonecký kouč Petr Rada. „Plzeň je kvalitní tým, ale myslím si, že na naší straně je taky kvalita. Pokud zopakujeme výkon, jako v Mladé Boleslavi, tak budu rád. Ale ten nešťastný závěr, co nás potkal v Boleslavi, se nám, doufám, teď vyhne. A budeme šťastnější.“

Oba ambiciózní týmy se nacházejí v naprosto odlišném rozpoložení. Zatímco Plzeň může být se vstupem do jara téměř maximálně spokojena, Jablonec po úvodní výhře v Olomouci už dvakrát zakopl – nejprve doma s Opavou (2:2) a pak i v Mladé Boleslavi (0:1), kde inkasoval rozhodující gól v nastavení.

„Dostat gól v poslední minutě je neštěstí, ne nepřipravenost,“ upozorňuje nicméně Vrba. „Asi je víc mrzí remíza s Opavou, mohli mít dnes o tři body víc, kdyby se hrálo jen 85 minut,“ říká na adresu soupeře, který dvakrát po sobě nezvládl závěr zápasu. A s nímž má obhájce titulu nevyřízené účty. Na podzim totiž z Jablonce odjížděl s debaklem 0:3 poté, co se za devadesát minut zmohl jen na jednu střelu na bránu.

A v Plzni si tu potupu dodnes dobře pamatují.

„Určitě ano,“ přiznává Vrba. „Měli jsme takové složitější období, kdy se nám nedařilo výsledkově ani v Champions League a když jsme prohráli v Jablonci 0:3, byl to takový vrchol. Je to soupeř, který nás na podzim zválcoval, tak doufám, že mu to vrátíme,“ neskrývá kouč touhu po řádné odvetě.

„Ten zápas nám nevyšel. Máme soupeři co vracet, určitě budeme chtít vyhrát,“ drží s nadřízeným basu záložník Jan Kovařík, který v Jablonci strávil čtyři sezony.

Plzeň ztrácí na první Slavii tři body, jenže na rozdíl od hlavního soupeře nemusí rozmělňovat svou pozornost na víc cílů. Zatímco červenobílí jsou vedle FORTUNA:LIGY ve hře i v Evropské lize a v MOL Cupu, Viktorii už zbyla pouze domácí ligová soutěž. To se v náročném závěru sezony, který tentokrát prodlouží pětikolová nadstavba, může projevit.

„Teď nás čeká trošku jiné období, kdy budeme mít jen ligu, a doufám, že to zvládneme. Tím, že jsme vypadli z pohárů, je pro nás liga teď všechno a doufám, že to bude v těch zápasech vidět. Že budeme pokračovat v nastaveném trendu, který v Plzni dlouhodobě je,“ apeluje na své hráče Vrba.

