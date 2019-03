Spokojený Vrba: Před rokem jsme byli kritizováni, teď chceme body | iSport.cz

Narazili jste doma na nejtěžšího možného soupeře?

„Co se týká jara, tak určitě. Jablonec je velice dobře připravené mužstvo, nedalo nám moc prostor a odehrálo hodně kvalitní utkání. My jsme dali z první střely gól, tím jsme naštěstí i vyhráli. Jablonec nás neustále atakoval, ale my v obraně prakticky neudělali chybu, i to byl důvod, proč jsme vyhráli. Soupeř to byl hodně těžký.“

Také proto jste hráli opatrněji a tolik se nedostali do koncovky?

„Většinou to tak bývá, když se potkají dvě vyrovnaná mužstva a hrají o důležité body. Tvrdím, že tohle jsou takové pohárové zápasy. Možná v nich není k vidění tolik akcí, že se to otevře a hraje se nahoru, dolů. Tohle jsou zápasy pravdy, musí se hrát disciplinovaně a organizace je důležitější, než v jiných zápasech. Po živějším začátku jsme víc hráli za balonem a dobře se vraceli, tím neumožnili soupeři takřka žádné stoprocentní příležitosti. To samé ale udělal s námi Jablonec.“

Stačil by vám takový výkon příští týden na Spartě?

„Na to vám neodpovím, protože to nevím. Můžeme se o tom bavit až po utkání na Spartě.“

Jste spokojený s výkonem Beauguela?

„Musím říct, že Beaugy ještě včera nebyl jistý, jestli bude nominovaný do utkání. Má určitý zdravotní problém, celý týden trénoval individuálně, až včera s námi zvládl část tréninku. Respektujeme jeho zdravotní stav, vzhledem k tomu jsme s jeho výkonem spokojení.“

Máte za sebou velmi náročný vstup do jara. Bude těžké zkoncentrovat hráče na další zápasy?

„Hráči teď dostali po měsíci a půl dva dny volno, bylo to hodně náročné. Zápas s Jabloncem by nás mohl uklidnit a po těch dvou volných dnech před zápasem na Spartě dostat do větší pohody. V lize jsme ze čtyř kol uhráli deset bodů, to není podle mě špatná bilance. Vstup do jara nám vyšel a takhle chceme pokračovat. Před rokem jsme na jaře moc nebodovali a byli jsme kritizováni, teď chceme body.“

Jste rád, že pátý ligový gól vstřelil Roman Procházka a prosazuje se z pozice spíš defenzivního záložníka?

„Když v dnešním fotbale nebudete mít aktivní krajní obránce a středního záložníka, těžko se budete prosazovat jen s hráči do ofenzivy. Je dobře, že se dokáže dostat do finální fáze, dát z jeho postu pět gólů je hodně pozitivní, tolik gólů nedal ani spousta našich útočníků.“

Je pozitivní i to, že se vám pomalu uzdravují hráči na marodce?

„Jsem rád, že se hráči pomaličku dávají do kupy. Na Spartu už bude k dispozici i Chorý, který se vrátí po trestu. Kádr máme velice silný, někdy je to pro trenéra dobře, někdy špatně, protože musí někomu dát volno. Ale pořád je tohle lepší, než být v situaci jako jsme byli minulé kolo v Opavě. Pokud bychom nedotáhli hostování Jakuba Brabce, mohli jsme tam jet v patnácti.“

