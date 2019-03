Penalta v 97. minutě? Vyšší moc, jsem znechucený, soptil kouč Dukly | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Ostojić (vl.), 90+7. Poznar Hosté: 28. Hadaščok Sestavy Domácí: Rakovan – Li. Holík (71. Matejov), P. Buchta, Hlinka, Bačo, Bartošák – Čanturišvili, Jiráček (C) (85. Jakubov), Podio (78. Hronek), Džafić – Poznar. Hosté: M. Hruška – Raspopovič, Ostojić, Bezpalec – Hadaščok (81. Douděra), Marek Hanousek (C), Kozma (43. D. Souček), Lu. Holík, Podaný – Holenda – P. González (68. Djuranović). Náhradníci Domácí: Dostál, Hronek, Železník, Matejov, Jakubov, Hnaníček, Slaměna Hosté: Rada, Doumbia, Kovaľ, Souček, Milošević, Douděra, Djuranović Karty Domácí: Jiráček, Džafić Hosté: Lu. Holík, Hadaščok, Bezpalec, Raspopovič, Ostojić Rozhodčí Z. Proske – R. Kotík, J. Kříž Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3164 diváků

Co obrovské emoce vyvolalo? Okamžik z času 95:00, kdy se zlínský Tomáš Poznar hnal na malém vápně za centrem a bránící Jan Holenda jej stáhl za dres. Opakovaný záběr neodhalil intenzitu, ale ruce na zádech domácího útočníka jsou zjevné. Poznar spadl a sudí Zbyněk Proske odpískal pokutový kop. Správně? V aktuálně nastaveném trendu rozhodčích zřejmě ano.

„Vykulil se tam balon pro Marka Hlinku, který dal centr do vápna. Já jsem do něj chtěl jít, ale Honza Holenda mě zatáhnul. Takže ano, byl to faul,“ popisoval Poznar, který pokutový kop následně sám proměnil a podruhé v řadě rozhodl o vítězství Fastavu poměrem 2:1.

Stejně viděl situaci i jeho trenér Roman Pivarník. „Na záznamu bylo jasně vidět zatáhnutí a pak stáhnutí Poznara od Holendy. Nebylo o čem diskutovat. Jsem rád, že nebylo potřeba ani video. Rozhodčí byl blízko a viděl to,“ řekl.

Reakce protějšku Romana Skuhravého byla odlišná. „Co se stalo v závěru, si vyhodnoťte sami. Jsem z toho znechucený, rozhodla naše nešikovnost a zasáhnutí vyšší moci. Potřebuju se trochu zklidnit,“ podotkl kouč Dukly.