Teplický Hora zažívá životní sezonu. Čeká ho v létě vytoužený přestup? | iSport.cz

„Skláři“ v ligové sezoně nastříleli osmadvacet branek a v deseti z nich měl prsty právě Jakub Hora (devět gólů, jedna asistence). Na hru Teplic má obrovský vliv, patří mezi klíčové hráče i do užší skupiny s vůdcovskou rolí. Zároveň z něj čiší neuvěřitelná pohoda, spokojený je v práci i doma. Nedávno se mu narodila dcera, jež mu dodává novou energii.

„Kuba prožívá dobré období. V Teplicích střílí góly, má pevné místo v sestavě. Nastupuje na pozici pravého křídla, ale může naskočit i na jiných postech, variabilita je jeho výhodou. Evidujeme zájem ze Skotska i Polska, ale to bude otázka dalších jednání,“ vypočítává hráčův agent Pavel Zíka.

Konkrétní kluby nespecifikoval. Ovšem není vyloučené, že by v dohledné době mohly Teplice usednout se zájemci ke společnému stolu. „Obecně se držíme pravidla, že spokojené musí být všechny strany. Jakubovu budoucnost určitě budeme řešit v dalším průběhu sezony,“ dodal Zíka.

Hora měl již před pár lety nakročeno do Turecka. V době, kdy se šuškalo dokonce o reprezentační pozvánce. Jenže z důvodu těžkého zranění jeho transfer ztroskotal a do původní formy se dostával postupně. Teď je na vrcholu – a forma je ještě lepší.

„Stoprocentně. Před zraněním se mi taky nějak dařilo, ale vstřelil jsem jen pět branek. Momentálně jich mám devět. Cítím, že jsem na vrcholu. A chci v tom pokračovat,“ neuspokojí se Hora. Konkrétní nabídky s agentem zatím neřešil, stále z hlavy nevystrnadil špatnou zkušenost z neuskutečněného přestupu. „Ale p ř i z n áv á m , že doma se o tom bavíme, že bychom do toho šli a cizinu rádi zkusili. Nějakou zemi, kde se hlavně bude hezky žít mojí rodině,“ netají Hora.

Při tom poukazuje na svůj věk, který nezastaví. „Je mi už osmadvacet. Cítím, že tohle léto bude možná moje poslední šance se někam posunout.“

Podle informací deníku Sport jsou v Teplicích s Horovou ambicí dobře obeznámeni a představují si, že za něj vyinkasují přibližně deset milionů korun. Což je odpovídající částka, která by nemusela Poláky a Skoty odradit. Možná nejen je – s přibývajícími góly a udržením aktuální výkonnosti by počet zájemců mohl ještě vzrůst. Nereálné to není, tepličtí trenéři Stanislav Hejkal a Pavel Drsek s Horou neustále pracují a snaží se jej zlepšovat.

„Oba mi obrovsky pomohli. Mluví se mnou. Věří mi. Cítím důvěru, kterou do mě vkládají. A já mám snahu jim to vracet svými výkony,“ uvedl Hora. Dokonale mu vyhovuje Hejkalův herní styl, který je podstatně ofenzivnější než za bývalého kouče Daniela Šmejkala.

„Chce, abychom hráli co nejvýš, takže jsem blíž k soupeřově brance. Sice je to náročnější, ale nás hráče to baví daleko víc. Při zisku balonu jsme třicet čtyřicet metrů od brány a ne osmdesát,“ podotkl. Další věc je ta, že na Horovi leží obrovská zodpovědnost v ofenzivě. Při početných absencích proti Plzni (2:1) mu trenéři svěřili kapitánskou pásku. „Jakmile nedáváme góly, jde to za mnou. Ale já tuhle vůdčí roli beru.“

Ideální scénář? Dostat Teplice do evropských pohárů a pak si splnit sen v zahraničí. „To bych byl maximálně spokojený.“

