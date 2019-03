Sparta bez Frýdka? Varianta, která by stála za test. O vytížení si říká Hašek | iSport.cz

Spartu dnes čeká střet v Mladé Boleslavi. Je naprosto jisté, že Martin Frýdek nebude v základní sestavě chybět. Při očekávané absenci zraněného Bořka Dočkala bude mít na levici i kapitánskou pásku. Následující řádky ovšem nabízejí výhled do budoucnosti, která by mohla rotaci na pozici štítového hráče přinést.

O větší zápasovou minutáž si totiž hlasitě říká Martin Hašek. Zimní posila z Bohemians v úvodu jara naskakuje do akce z pozice náhradníka, s vývojem hry ale vždy dokáže pohnout. Naposledy to Hašek předvedl v domácím souboji s Olomoucí, kdy byl jedním z hnacích motorů Letenských za obratem. „Martin přinesl do hry něco, co nám chybělo. Dařilo se mu roztrhat obranu Sigmy tím, jak měl hodně náběhů a dokázal podržet balony. Předvedl dobrý výkon jako kdykoliv předtím, když nastoupil,“ chválil trenér Zdeněk Ščasný.

Nabízí se proto jednoduchá myšlenka. Nestálo by za to Haška vyzkoušet na pozici štítového záložníka místo Frýdka? Podle informací deníku Sport to v tuhle chvíli není téma. „Frýďas je pro nás velice důležitý,“