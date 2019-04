Kuzmanovič si po Opavě získává také srdce Baníku. Husí kůže, zářil střelec | iSport.cz

Jak vám bylo, když jste střídal za bouřlivého skandování diváků?

„Měl jsem husí kůži. Fakt všem moc děkuji. Byla to práce celého týmu a mi se podařilo dát dva góly. Právě kvůli týmové práci. Vážně jsem měl husí kůži, když jsme docházel ze hřiště a všem moc děkuji.“

Jak jste si užil první dvougólový zápas v lize?

„Mám radost, samozřejmě. Byly to důležité góly, dali jsme je rychle. I když jsme pak ten jeden dostali, odpověděli jsme třetím krásným a de facto už šlo jen o to, si to pohlídat do konce. Zvládli jsme to perfektně.“

První dva góly jste vybojovali díky ziskům ve středu hřiště, byl to klíč?

„Před zápasem jsme si řekli, že zhustíme střed hřiště. Že i kraje se budou stahovat doprostřed, vždy jeden z útočníků. Z toho pak pramenily zisky. Měli jsme jich hodně a některé využili. Byly tam i další nebezpečné situace.“

Během týdne jste si po vítězství v poháru (Liberec 2:1) připsali druhou výhru. Je krize zažehnána?

„Doufejme, že jo. Je to hodně důležité vítězství, stejně jako ve čtvrtfinále poháru proti silnému soupeři. Teplice také mají svou kvalitu, měly fazonu, takže jsem rád, že jsme zvládli tyhle dva zápasy. Byl to velice náročný týden pro nás. Teď se můžeme odrazit dál a jet do Plzně trochu pod menším tlakem.“

Na hrotu jste hrál s Dame Diopem, sedí vám oběma tato pozice? Jste v ní jistější?

„Když jsme tři útočníci, tak se to musí opravdu hodně trénovat, abychom si na sebe zvykli a věděli, kdo kam nabíhá. Chyběly nám právě náběhy za obranu. Teď jsme dva zápasy rozbíhali soupeře, dělal to i Dame. Mohl jsem chodit i pro balon, super spolupráce.“

Všimnul jste si, že po vašem druhém gólu kotel gól nejdřív oslavil a pak skandoval: „Jebat Opavu.“ Zvláštní poděkování vašemu bývalému klubu?

(pokrčí rameny) „To je tady tradice, slyšíte to vícekrát za zápas. Jsem rád, že skandovali mé jméno, ostatní jsem neřešil.“

Pozitivní asi bylo, že ke konci fandové skandovali: „To je Baník!“

„Přesně tak. Bylo to předtím pro nás náročné, spíše psychicky. Podali jsme špatný výkon v Karviné, kde nám to nevyšlo se vším všudy. Potřebovali jsme dát vědět našim divákům, že chceme, že celý týden makáme a umíme fotbal hrát. Zvládli jsme to bojovně, nasazením, nakonec i fotbalově. Věřím, že jsou teď spokojeni.“

