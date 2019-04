Nečas rozhodl za minutu a půl. Hlavou obvykle nezakončuji, smál se | iSport.cz

Nebyl to váš první kontakt s balonem?

„Je to možné. Ale přesně kvůli tomuhle jsem do zakončení šel. Dostal jsem krásný balon od Tondy Vaníčka a trefil to tak, že balon skončil v bráně. Přitom se nedá říct, že dát gól hlavou je pro mě obvyklý způsob.“ (směje se)

Řekl vám trenér Hašek něco speciálního před střídáním?

„Abych rozhodl. To je jasný (usmívá se). Ale konkrétně nic neříkal. Věděl jsem, jaké jsou moje úkoly, s čím jdu na hřiště. A já to naplnil, máme tři body.“

Po vyrovnání Teplic to přitom vypadalo, že o dva body přijdete. Nebál jste se?

„Měli jsme tolik šancí, že jsme prostě věděli, že jsme schopní tady vyhrát. Obrovskou šanci měl už Tonda Vaníček. Mohl dát na 2:0, což by nás poslalo do úplného klidu. Ale nedal a z protiútoku jsme inkasovali. Přesto jsme v sobě našli sílu a dokázali to urvat.“

Dost šancí jste měli i v úvodu. Myslíte, že jste Teplice zaskočili tím, jak jste na ně vlétli?

„Nevím, jestli zaskočili, takhle chceme do zápasu vletět vždycky. Tady se to semlelo tak, že jsme se dostali do několika vyložených šancí a Teplice minimálně dvakrát odkopávali míč z brankové čáry. Mohli jsme zápas rozhodnout daleko dřív, nemuselo to být takhle napínavé.“

Je tato výhra velkou vzpruhou v boji o záchranu?

„Určitě nám pomůže a dodá sebevědomí. Ale když ty body nepotvrdíme doma s Jabloncem, tak budou k ničemu. Každopádně věřím, že tohle nás nastartuje a uděláme sérii. Že tu ligu zachráníme.“