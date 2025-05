Česká nominace na MS v malém fotbale: do Baku jedou tři mistři světa a čtyři nováčci

Už je jasno. Trenér českého národního týmu v malém fotbale Patrik Levčík vybral se svými kolegy finální nominaci pro mistrovství světa, které v ázerbájdžánském Baku začne už příští týden, ve středu 21. května. Český celek vstoupí do turnaje o den později utkáním s Argentinou, v základní skupině G narazí ještě na Spojené arabské emiráty a Gruzii.

„Lehkou nervozitu už cítím. V této pozici pojedu na šampionát poprvé a beru to jako velkou výzvu. Myslím, že jsme udělali kus práce, teď už vše ladíme do finále a těšíme se,“ prohlásil český kouč Levčík. Ten zažil mistrovství světa třikrát jako hráč, v roce 2017 slavil s národním týmem v Tunisku zlaté medaile.

„Vzpomínám si, že na pozici hráče to bylo nějakým způsobem jednodušší, hlavně z pohledu organizačního, tréninkového. Teď musím věci hodně plánovat dopředu, vše chystat, aby to mělo posloupnost a příprava dávala smysl, stejně tak organizace na místě šampionátu,“ popsal trenér.

Do Baku vezme dva gólmany a dvanáct hráčů do pole. Do nominace zařadil tři borce, kteří s ním na hřišti získali světový titul i ten evropský v roce 2018 na Ukrajině – kapitán Stanislav Mařík, František Hakl a Ondřej Paděra. Nováčci na velké akci v reprezentačním áčku budou brankář Václav Šlégr, Pavel Exner, Dominik Šmerda a Erik Burac.

Ze složení výběru má český trenér dobrý pocit, až na absenci pardubického útočníka Josefa Stránského, jehož vyřadilo zranění. „V malém fotbale je složité něco plánovat dopředu, je tam hodně faktorů, které to ovlivňují, jako práce, zranění, velký fotbal. Přesto jsem myslel, že to bude náročnější na změny. Pouze jedna byla bohužel vynucená, což se týká Pepy Stránského. K dalším zraněním nedošlo, takže jsem s výběrem spokojený,“ uvedl Levčík.

Přípravu naplánoval nový realizační tým dlouhou, poprvé se sešel už na konci října. „Jednou měsíčně jsme měli krátký sraz, takže byla dlouhá. Není jednoduché se v tomto období scházet, ale myslím, že jsme udělali kus práce. Přistoupili jsme k tomu na začátku ze široka, vyhodnotili jsme si s realizákem, jakým způsobem se chceme prezentovat, jaké máme hráče v kádru a z toho pohledu jsme k tomu přistoupili. To je pozitivní, jsem rád, že už řešíme finální věci, máme nominaci a každý nějakým způsobem ví, jakou má pozici v týmu,“ popsal trenér.

Přestože má český malý fotbal ve sbírce velké úspěchy, na posledních čtyřech evropských či světových šampionátech neprošel do bojů o medaile. To chce v Ázerbájdžánu změnit. „Očekávání jsou velká, uvědomuji si ten tlak, ale nechceme předbíhat. Jak praví klišé, půjdeme zápas od zápasu a podle toho se budeme zařizovat v průběhu turnaje,“ pronesl český kouč.

Připouští však, že ambice mají s týmem velké. „Ty nejvyšší. Dlouho se čeká na medaili. Nechceme mít přehnaná očekávání, ale jako první krok vidím maximální počet zápasů, tedy minimálně projít do semifinále. Každý z náš určitě chce medaili,“ prohlásil Levčík.

Česká nominace na mistrovství světa v Baku

Brankáři: Dominik Kunický (L&B reality Vikings Brno), Václav Šlégr (Most).

Hráči do pole: David Macko, Bohumír Doubravský, Dominik Šmerda, Erik Burac (všichni L&B reality Vikings Brno), Tomáš Jelínek, Stanislav Mařík (oba Hanspaulka Praha), Daniel Klíma, Pavel Exner (oba Most), František Hakl (Predátoři Praha), Jaroslav Kubát (PAMAKO Pardubice), Richard Svoboda (Jihlava Miners), Ondřej Paděra (MF Blanensko).