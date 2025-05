Janotka o posledním triumfu Sigmy: Nikdo to nečekal. Křehká Sparta? V poháru je dokonalá

Na co si po třinácti letech vzpomenete?

„Od našeho týmu to nikdo nečekal. V hlavě vám to zůstane, jen když uspějete. Když jsme hráli v Jihlavě finále proti Mladé Boleslavi, zůstaly jen útržky, v Plzni to bylo vše umocněné vítězstvím nad Spartou.“

Připomeňte si nějaké konkrétní okamžiky.

„Ten den je strašně nabitý emocemi, jak plyne, je strašně dlouhý. Čekáte, v hlavě se vám honí strašně moc myšlenek, jste nervózní. I ve středu budou všichni nervózní. Pak se necháte pohltit zápasem, víte, že každá chyby bude potrestaná. A pak je tam najednou euforie ze vstřeleného gólu, která ten tým semkne.“

Tehdy ho dal Michal Vepřek. Čekal to vůbec někdo?

„Upřímně? Nikdo. Po gólu se pak snažíte nějak dohrát. Vzpomínám, že tři hráči měli křeče, chtěli se nechat vystřídat. Radim Kučera křičel na trenéra Uličného, ať ho stáhne. On jen zařval, ať to dohraje. Pak to z vás spadne a jdete slavit.“

Pro Petra Uličného to byl jeden z posledních zápasů na lavici Sigmy, po sezoně ukončil kariéru. Co jste si od něj vzal?

„Takovou tu týmovou psychologii. On o sobě říkal, že je jako Jekyll a Hyde. Platí přísnost ve správný moment, ale je potřeba zároveň umět vzít na sebe tlak, situaci odlehčit a s klukama žít. Snažíme se, myslím, že jsem mu v tom podobný. Vůbec v těch situacích vidím strašně moc paralel. Jsou to příběhy, které potom dělají historii. Budeme rádi, když najdeme jakéhokoliv nového hrdinu, jako je Michal Vepřek, on určitě nechce být jediný. Zase bychom si pouštěli záběry, udělali si společnou fotku.“

Působíte vzpomínkami i na váš současný tým?

„My máme jeden pohár, Sparta dvaadvacet. Konkurence je stejně jako před lety obrovská, na vítězství pomýšleli jiné týmy než my. My jsme se tehdy ještě zachraňovali, bylo to specifické, ale stejně můžeme klukům ukazovat, že nemožné se může stát skutkem. Můžou být další generací, od které se nečeká trofej, ale přinese ji. Máme ji na dosah, je to strašně blízko, ale zároveň strašně daleko.“

Spoléháte na to, že je Sparta křehká?

„Rozhodovat budou malé nuance, první gól může být zlomový. Obecně je těžké otáčet zápasy. Tohle je ale MOL Cup, ne liga, v něm jsou oba týmy úspěšné. Sparta je v něm dokonalá, nezaváhala ani jednou, my jsme vyřadili venku Slavii i Baník. Víme, že nejsme favorit, vlastně se tomu ani nebráníme. Možná je to pro nás i výhoda.“