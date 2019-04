Zavadil pálí do olomouckého kouče Jílka: Venca? Ten frajer nemá koule! | iSport.cz

Co se vám nelíbí?

„Jsem zklamaný, že se Venca vyjadřuje na tiskovce k tomu, co se stalo na hřišti. Tohle bych nikdy neudělal. Mělo to tam zůstat. Už na podzim Jílek prohlásil o Opavě, že je to klub odložených hráčů. Hledal si alibi. Neumí přijmout porážku, uznat kvalitu soupeře. Měl by se to naučit a někdy i pochválit druhý tým. My to hrajeme srdcem, bojujeme. Už na podzim jsme tam měli vyhrát (2:2), byli jsme lepší.“

Jak se zrodil váš konflikt v sobotním duelu?

„Byl tam nějaký faul a on (Jílek) zas brečel směrem k rozhodčí Adámkové. Zastal jsem se jí. Já se k rozhodčím chovám férově a nikdy nejsem vůči nim sprostý. On hraje na lajně divadlo. Řekl jsem mu, ať se uklidní. A on vyjel na mě. Ten frajer nemá koule. Musel jsem mu naložit.“

Proč?

„Tyhle lidi vždycky přečtu… Nemám rád, když se lidé chovají jinak, pokud prohrávají nebo vyhrávají. Člověk by měl být pořád stejný. Venca tyhle emoce nezvládá. Když ho před měsícem a půl vyhazovali, tak jste o něm neslyšeli. Byl zalezlý jako krtek. Měl slzy v očích. Tvářil se, jako by umíral. Pak udělala Sigma nějaké body a najednou zase káže, jak se má dělat fotbal. Jako by trénoval Real Madrid. Takové chování neuznávám. Je k smíchu. Moje odezva byla oprávněná. Schytal to, jak měl.“

Evidentně ho nemusíte….

„Na Vencovi je strašně znát, že nehrál velký fotbal. Má velké štěstí, že má v Olomouci tak šikovné hráče, kteří umí kopat. Měl by se nad sebou zamyslet. Mám úctu k trenérům, ale tohle jsem si nemohl nechat líbit.“

co řekl Jílek „Já nevím, všichni pak budou zas říkat, že Jílek na tiskovce brečí…Zápasy s Opavou jsou v tomhle zvláštní. Chlap jako Smola je po každém drobném kontaktu hned na zemi. O Pavlu Zavadilovi se vůbec nebavím. Respektuji jeho minulost a kariéru, ale že si dovolí takhle reagovat? To tedy nevím. Po sebemenším kontaktu jsou z toho plavecká a divadelní cvičení. Myslím si, že je to zbytečné a tak kvalitní hráči to nemají zapotřebí. Já takové divadelní vložky po svých hráčích nechci. Trošku jsme se se Zavadilem střetli, protože já jsem měl pocit, že tam bylo něco přihraného a on do toho vstoupil, jak je jeho zvykem. Řval tam po Plškovi, vůbec nevím z jakého důvodu. Ale ať je to jakkoliv zkušený hráč, takovou věc si vůči trenérovi soupeře nemůže dovolit. Kdyby to udělal můj hráč, okamžitě bych zasáhl.“