LIGA NARUBY: Štetina vyděsil Spartu, kouč Hašek předvedl šajtli | iSport.cz

Liga naruby hlásí jubilejní 30. zářez na pažbě! A díky nadstavbě se bude ještě pokračovat… Co přineslo poslední kolo základní části? Sparta po změně trenéra vyhrála v Opavě, ale nervozita byla na hostujících borcích zejména na začátku zápasu znát. Stoper Štetina po čtvrthodině hry vyděsil svého gólmana a ostatní parťáky pozoruhodnou akcí před vlastní brankou, kouč Bohemians Martin Hašek se zapojil do hry na Slovácku, Kopicovi stačilo jen nastavit… co vlastně? Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!