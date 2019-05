ONLINE + VIDEO: Sparta - Liberec 1:0. Domácí poslal do vedení Costa | iSport.cz

Fotbalisté Sparty hostí v druhém kole skupiny o titul nadstavbové části FORTUNA:LIGY Liberec. Letenští pod trenérem Michalem Horňákem prožili dva povedené duely, když jak v Opavě, tak doma s Ostravou vyhráli 3:0. Výhru by rádi zopakovali i v utkání se Slovanem, zajistila by jim totiž definitivně třetí místo. Do utkání nezasáhne Guélor Kanga, kterého sportovní vedení Sparty pro tento zápas suspendovalo. Podaří se Letenským uspět proti Slovanu i potřetí v sezoně? VIDEA nejzajímavějších momentů a ONLINE přenos zápasu sledujte od 20:00 na iSport.cz.