Slovácko nevyužilo přesilovku a Svědík zuřil: Hráči to tvrdě pocítí | iSport.cz

„Hodně mě mrzí, jakým výkonem a jakou kvalitou se mužstvo prezentovalo. Chtěl bych se za to fanouškům omluvit,“ pravil Svědík nakvašeně.

Slovácko bylo na Dukle v komfortní pozici. Od úterý mělo jistou záchranu a na Julisce hrálo většinu zápasu přesilovku poté, co obránce Daniel Souček těsně před vápnem zezadu srazil rozběhnutého Tomáše Zajíce. Jenže z toho byla jen remíza 0:0…

„Od 23. minuty jsme hráli v přesile, přesto jsme nebyli schopní vytvořit si trvalý tlak nebo gólové šance,“ láteřil Svědík. Nezmínil neprůstřelného brankáře Dukly Matúše Hrušku: když už se Slovácko dostalo do zakončení, slovenský gólman nepovolil. Zvládl dvě jedovaté střely Jana Kalabišky, šikovně rozehraný přímák Dominika Janoška i ránu Filipa Hološka.

„Nic moc zápas. Nedali jsme gól a vlastně si ani pořádně nenahrávali. Měli jsme víc držet míč a otáčet hru, což se nám nedařilo. Červená pro soupeře nás měla nabudit, ale to se bohužel nestalo,“ litoval záložník Jan Navrátil.

„Bohorovnost, nekvalita, nekoncentrovanost,“ vypočítával Svědík hříchy svých chlapců. „Stalo se přesně to, co jsme nechtěli. Jsem na mužstvo opravdu hodně nazlobený a myslím, že to dostane velice tvrdě pocítit.“

A Dukla? Ač už měla v kapse nechtěnou vstupenku do druhé ligy, od posledního domácího zápasu sezony čekala víc. „Chtěli jsme vyhrát, ale nakonec jsme byli rádi i za bod. Po červené jsme se kousli a ubránili aspoň remízu,“ líčil stoper Michal Bezpalec.

„Nejvíc si cením toho, jakým způsobem se kluci semkli a odpracovali to. To, že jsme soupeře po Součkově vyloučení nepustili do žádné vyložené situace, je pro mě velký bonus,“ chválil trenér Roman Skuhravý.

O jeho budoucnosti se má rozhodnout v příštím týdnu. „Čekají mě jednání s majitelem klubu,“ prozradil Skuhravý. „Jednoznačně chceme ukázat, že naše práce nebyla marná a měla smysl. V tuhle chvíli řeším jen Duklu Praha.“