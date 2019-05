Straka poprvé v baráži: Zářezy jsou minulost. Musíme vyladit hlavu | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Matějček – Blažej, Hock Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Baráž mezi Karvinou a Jihlavou o místo ve FORTUNA:LIZE začíná na hřišti prvoligového týmu. Odveta bude v neděli v Jihlavě. Nevýhoda? Komplikace? Trenér Straka jen mávne rukou a rázně zahlásí: „Když chceš zůstat v lize, musíš si umět poradit s oběma zápasy. Když ne, tak tam nemáš co dělat. Bohužel.“

Jak se na zápasy o bytí a nebytí těšíte?

„Já se těším na jakýkoliv zápas. Ať jde o hodně, nebo o nic. Víme, o co nám jde a doufám, že na to budeme i dobře připravení.“

S boji o udržení máte bohaté zkušenosti. Jak nejlépe vyladit mančaft, aby nebyl přemotivaný a klíčové bitvy sezony zvládnul?

„Je to otázka hlavy. Když hrajete o titul, o pohár, o sestup... V tomhle se nic nemění, v prvé řadě musí hrát hlava. To je základ číslo jedna. Kvalitu máme, teď je otázka, aby to kluci zvládli po stránce sebevědomí, důvěry a všeho, co k tomu patří.“

Cítíte, že vaši hráči mají hlavu nastavenou správně?

„Těžko na to teď můžu odpovědět, udělám maximum pro to, aby to tak bylo. Jsem rád, že jsme nebyli na sestupovém místě, kde si možná někteří přáli, abychom byli. Tomu jsme se vyhnuli. Mrzí mě jedna věc, že jsme se nedokázali vyhnout i baráži, protože jsme to měli velice dobře rozjeté. Nemá cenu teď zpětně něco hodnotit, brečet... Sami dobře víte, co se dělo v zápasech, které jsme ztratili. Je před námi jediná věc - dvojzápas proti Jihlavě. To je velice dobrý, kvalitní mančaft, šance jsou padesát na padesát, jako v pohárových zápasech. Má to úplně jiný statut. Těšíme se, chceme podat co nejlepší výkon.“

Jak těžké je dostat z hlavy zářezy na Dukle, v Příbrami a s Opavou, které vás po chybách rozhodčích stály možná klíčové body?

„Nechci o tom vůbec mluvit, tohle mě vůbec nezajímá. Zajímá mě jen nejbližší zápas. Nekoukejme se dozadu, tady máme dvojutkání, které bude rozhodovat, jestli budeme, nebo nebudeme. Tak to říkám i hráčům.“

V české lize je teď baráž o udržení novinka, zažil jste ji třeba dřív v Německu?

„Zaplať pánbůh jsem se jí vyhnul. S LR Ahlen jsme vyhráli rozhodující zápas a zachránili jsme se bez baráže, takže jsem ji nikdy nehrál. I to je novinka. (usmívá se) Člověk se furt učí, což je úžasné. Je to v podstatě to samé jako hrát v poháru, jenom na druhém konci. Principy jsou úplně stejné. Hlava, motivace, víra, důvěra. Aby tým mohl prodat kvality.“

Vítáte nový model závěru soutěže?

„Vím, že starý model by nás automaticky posílal do druhé ligy. Četl jsem i názory kolegů, kteří se k nadstavbě vyjadřovali. Já bych model o špičku nechal, jak byl. Třicet kol, nejlepší ať vyhraje. Dole se mi líbí model, který mají Němci. Že dva sestupují a třetí hraje baráž. Je to zajímavé, obrovská motivace pro kluby z druhé ligy. A ukáže to sílu klubů, které chtějí zůstat v lize.“