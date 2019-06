Talent Hložek popsal svůj vzestup do áčka Sparty: Věřím, že nezblbnu! | iSport.cz

Když Sparta před startem druhé poloviny sezony oznámila, že se s týmem zapojí do zimní přípravy Adam Hložek, nebylo to takové překvapení. Šestnáctiletý megatalent si první ligu osahal už na podzim, vlastně to bylo logické rozhodnutí. Ale že by byl na jaře tak výrazný, to asi očekával málokdo. I když…

„Nikde to prosím nepište, ale v mých očích je Adam hráč do základní sestavy. Když si odmyslíme věk, v mých očích je to kluk, který je na ligu připravený,“ prohodil na úvod španělského soustředění tehdejší kouč Zdeněk Ščasný.

Čas mu dal za pravdu. V obou případech. Hložek opravdu od startu druhé části sezony skočil do elitní jedenáctky rudé armády. A týden co týden dokazoval, že je nejvyšší soutěž vodou, ve které dokáže plavat. Nejen to, je schopný v ní i vynikat.

Sparta - Baník: Hložek si krásně obešel Laštůvku a završuje na 3:0!

Během šestnácti jarních startů, z toho čtrnácti v základní sestavě, zvládl tři góly, k tomu tři asistence. Parádní hlavičkou odstartoval demolici Viktorie, v nadstavbě pak mazácky vyškolil gólmana Baníku Jana Laštůvku, když si ho v samostatném úniku posadil na zadek a po elegantní kličce zakončil do odkryté branky. Jestli v další upachtěné sezoně dodávalo fanouškům Letenských něco naději, byly to právě Hložkovy výkony. Nejen o nich se na následujících řádcích rozpovídal.

Sezona skončila před několika týdny. Už jste si stihl v hlavě porovnat, co jste dokázal?

„Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem hlavně rád, že jsem se probojoval do základní sestavy. Sice ta sezona z týmového hlediska nebyla ideální, ale já jsem maximálně spokojený. Doufám, že příští ročník bude z našeho pohledu o mnoho lepší, že se dokážeme v létě dobře připravit.“

Přiznejte, čekal jste před startem jara, že vytáhnete ligovou bilanci na devatenáct zápasů, vstřelíte tři góly a přidáte dvě asistence?

„To vůbec ne! Já měl radost už z toho, že jsem do áčka mohl vůbec naběhnout. Natož, abych hned vpadl do sestavy. Zpětně trenérovi Ščasnému moc děkuju, že mi dal příležitost.“

Adam Hložek Věk: 16 (25. července 2002) Profese: fotbalový útočník Klub: Sparta Praha Kariéra: Ivančice (2008-14), Zbrojovka Brno (2012-13), Sparta (2014-?) Ligová bilance: 19 zápasů, 3 góly

Pomohlo vám, že jste si první tým okusil už během podzimu?

„Určitě, moc mi to pomohlo. V týmu jsou zkušení kluci, navíc úplně v pohodě. Se vším mi pomáhali, za to bych jim chtěl na dálku poděkovat. Usnadnili mi to.“

Jak vzpomínáte na první tréninky v rámci zimní přípravy, kdy už jste byl oficiálně členem prvního týmu?

„No, ze začátku jsem se snažil držet, byl jsem hodně nervózní i ze samotného tréninku.“ (usmívá se)

Nedovolil jste si toho tolik jako třeba v dorostu?

„Jojo.“

Jak dlouho vám ostych vydržel?

„Jen pár tréninků. (znovu se usměje) Jak přibývaly, získával jsem stále větší jistotu. Lukáš Vácha i další kluci mi říkali, že se nemám bát, že mám hrát jako v dorostu. Postupně se mi to dařilo.“

Zvládal jste kondičně všechna náročná cvičení?

„Ze začátku, když jsem byl přeřazen, tak to bylo fyzicky i kondičně náročnější, musel jsem si zvykat. Ale postupně jsem se s tím dokázal vyrovnat.“

V lize jste pravidelně nastupoval hned od prvního jarního kola. Jak složité pro vás bylo se vyrovnat s nejvyšší soutěží?

„Velký skok. Vyrovnat se s tempem zápasů nebylo snadné, oproti dorostu to bylo něco úplně jiného.