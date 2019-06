Hoftych: Začala mi chybět kabina. S Karlem padlo hodně otázek, směje se | iSport.cz

Neustále se měnící sestava, odchody opor, ale i rodinné prostředí a tradiční značka. Liberecký Slovan mnoha trenérům imponuje, cítí, že se mohou kariérně posunout dál a třeba si zahrát i evropské poháry. Pavel Hoftych na tom není jinak, na druhou stranu si ale plně uvědomuje, že jsou Severočeši z mnoha ohledů závislí na prodeji hráčů. „Líbí se mi, že má Liberec jasně stanovenou filozofii. Věřím, že budeme stejně úspěšní z hlediska doplňování kádru jako v minulosti,“ prohlašuje.

Jak se upeklo vaše angažmá v Liberci?

„Minulý pátek jsem měl schůzku s majitelem klubu Ludvíkem Karlem. Probíhala debata o spoustě věcí, hlavně jsme chtěli znát pohled obou stran na fotbal. Padlo i hodně doplňujících otázek. (směje se) Věděl jsem, že kandidátem číslo jedna je Luboš Kozel, který byl ale vázán smlouvou u národního týmu. S vedením Slovanu jsme si dali prostor do středy, hlavní slovo měl majitel. Následně mi telefonoval sportovní ředitel Zdeněk Koukal s tím, že mám nabídku na stole. Ve čtvrtek jsem se rozhodl, potkal se znovu s panem Karlem a probrali jsme už i některé definitivní věci.“

Liberec poslední sezony formují hlavně odchody hráčů. Půjde o docela těžkou výzvu, že?

„Slovan je stabilní a dlouhodobě úspěšný český klub. Respektuji, že dochází k obměně kádru, protože je tady zároveň stále hodně mladých hráčů, kteří se dají vychovávat. Pracoval jsem ve Zlíně i Bohemians, podobnou situaci znám. Líbí se mi, že má Liberec jasně stanovenou filozofii, a věřím, že budeme z hlediska doplňování hráčů stejně úspěšní jako v minulosti. I přesto, že odchody jsou časté, pořád Slovan patří k dlouhodobě nejúspěšnějším českým klubům.“

Čím si to vysvětlujete?

„Úspěch klubu je výsledkem dobrého skautingu a dobře trefených hráčů, což vychází už z dob Honzy Nezmara, se kterým vše v Liberci výborně rozjeli. Samozřejmě bychom společně se Zdeňkem Koukalem chtěli v trendu pokračovat dál.“

Skladba týmu se vám líbí?

„Ještě jsem neměl úplně čas, abych ji vyhodnotil, na to je brzy. Aktuálně se snažím hlavně doladit realizační kádr, což je pro mě alfa a omega všeho. Pak si rozeberu jména, která s námi nastoupí do letní přípravy, a budeme moct začít naplno pracovat na doplnění.“

Chtěl jsem se vrátit na lavičku, říká nový kouč Liberce Hoftych. Obzory si rozšiřoval v Brazílii

Nastínilo vám vedení i potenciální odchody?

„Ano, co se týče odchodů, Libor Kozák byl na jaře velmi důležitým hráčem a přeju mu, aby se mu dařilo jak ve Spartě, tak potažmo v reprezentaci. Je to realita, byl ve Slovanu půl roku a odešel. Vím, že aktuálně je ve hře odchod brankáře a dalšího jednoho, dvou hráčů. Odliv by však neměl být masivní. Liberec byl vždy na přestupovém trhu dostatečně šikovný, aby dokázal vytipovat zajímavé hráče s perspektivou nebo hráče, kteří přijdou na hostování. Hodně energie se v Liberci také investuje do mládeže, do letní přípravy s námi půjdou hned čtyři hráči z juniorky. Věřím, že kvalitu v mužstvu zachováme.“

V Trnavě jste působil jako sportovní ředitel, nechtěl jste spíš zůstat u stejné role?

„Stejnou otázku mi položil i majitel klubu. Odpověděl jsem mu, že už jsem se předtím ptal sám sebe také. Momentálně jsem byl dost zaneprázdněný, řešil jsem ještě s Trnavou převod klubu na jiného vlastníka, zároveň už jsem však nepůsobil ve strukturách Spartaku, takže jsem získal dost energie, abych se vrátil na trenérský post… Víte, ve funkcionářské roli vám začne chybět kabina, přicházíte do ní jako člen vedení a hráči na vás koukají jinak. Těším se na kontakt s týmem.“

Jak se s odstupem ohlížíte za angažmá v Trnavě a proč dospělo ke konci?

„Rozhodně bych chtěl v první řadě říct, že problémem nebyly peníze. V Evropě jsme s trenérem Radoslavem Látalem a ostatními lidmi okolo klubu vydělali hodně, takže o finance nešlo. Naopak problémový byl vztah majitele klubu s lidmi z radnice, kteří vytvářeli ne zrovna ideální spolupráci. Vyšlo nám z toho, že klub už nemá další potenciální rozvoj. Stávající majitel by měl klub předávat v nejbližších dnech novému… Každopádně zpětně bylo období ve Spartaku úspěšné, i když také náročné, protože z hlediska financí byly některé věci na začátku nepříjemné, ale vyhráli jsme titul a zažili úspěšné evropské tažení. Takovou perličkou je, že Nestor El Maestro, který dovedl tým k titulu, je nyní novým hlavním trenérem rakouského Sturmu Graz, Radek Látal přijal nabídku Olomouce a já jsem v Liberci.“

Ve Slovanu pro vás může být výhodou, že se s členy vedení a realizačních týmů znáte.

„Přesně tak. Znám Marka Čecha a Miroslava Holeňáka, pak také Petra Papouška, Petra Myslivce i Tomáše Janů…. V první chvíli budu určitě uvažovat o skladbě realizačního týmu z vlastních zdrojů, teprve potom budu hledat jinde. Jasná volba je aktuálně Míra Holeňák a Mára Čech. Pak je problémem také odchod kondičního trenéra, takže se budu bavit s tím, který je u mládeže.“

Budete mít významné slovo i při skladbě kádru?

„Trenér má vždy významné slovo. Co se týče sportovního rozměru, budu do toho chtít promlouvat společně s panem majitelem, sportovním ředitelem a představenstvem… Všichni se musejí shodnout na jménu a zřejmě půjde i o hráče, kteří potenciálně mohou být v budoucnosti perspektivní z hlediska prodeje. Ale nebude to tak, že když nebudu chtít s nějakým hráčem spolupracovat, někdo mě bude tlačit, abych pokračoval… Kabinu si budu šéfovat sám. Vždy jsem chtěl, aby měla opravdu charakter a všichni respektovali pravidla týmu, protože jedině tak se individuality mohou zlepšovat.“