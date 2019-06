Nováček z Budějovic podlehl v přípravě Příbrami, Zlín nestačil na Brno | iSport.cz

Příbram poslal v tréninkovém centru Dynama na Složišti do vedení v 65. minutě Rostislav Jandera a za 11 minut přidal pojistku Roman Květ. O chvíli později už jen snížil Karsten Ayong, který je v Českých Budějovicích na zkoušce právě z Příbrami.

Zlín po úvodní výhře v přípravě nad vítězem Slovenského poháru Trnavou zaváhal proti druholigovému Brnu a utrpěl první porážku pod novým trenérem Josefem Csaplárem. Zbrojovce, neúspěšnému účastníkovi letošní baráže, vystřelil vítězství z penalty v 59. minutě Peter Štepanovský.

Opava porazila druholigové Vítkovice 4:0. Dvakrát se trefil mladík Filip Souček a jednu branku si připsala letní posila Réne Dedič. Premiéru v dresu Slezanů si odbyl záložník Jan Suchan, který je v klubu na zkoušce.

"Chtěli jsme protočit všechny hráče, což se nám podařilo. Byli jsme po celý zápas lepším týmem, ve druhém dějství soupeř odpadl. Krom čtyř branek jsme zahodili i několik dalších šancí. Na nějaké soudy je ještě brzy, všichni ale hráli s velkou chutí a to mě těší," řekl pro klubový web opavský trenér Ivan Kopecký.

Jen o gól méně než Slezané dal Jablonec, který na úvod přípravy porazil druhého druholigového účastníka letošní baráže Jihlavu 3:0. "Je nás ještě pořád o trochu méně, nejsou tady reprezentanti. Byl to klasicky první přípravný zápas, do kterého jsme šli z velké zátěže. I když chceme vyhrát, tak výsledek není až tak důležitý. Pro mě je důležité, že jsme to odmakali a všichni si zahráli," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Přípravná fotbalová utkání:

FK Jablonec - Jihlava 3:0 (1:0)

Branky: 43. Pilík, 66. Fábry, 73. Velich.

Sestava Jablonce: I. poločas: Hrubý - Kratochvíl, Jugas, Břečka, Sýkora - Pleštil, Pilík, Kubista, Fábry, Peřina - Chramosta.

II. poločas: Hanuš - Pleštil, Jugas, Kubista, Peřina - Kratochvíl, Fábry, Hübschman, Považanec, Sýkora - Chramosta. Střídali: Breda, Velich, Čvančara, Černák. Trenér: Rada.

Dynamo České Budějovice - 1. FK Příbram 1:2 (0:0)

Branky: 77. Ayong - 65. Jandera, 76. Květ.

Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Staněk - Kladrubský, Novák, Talovierov, Čolič - Mareček, Havelka - Martan, Javorek, Šplíchal - Ledecký.

II. poločas: Křížek - Řezáč, Novák, Fišl, Provod - Wermke, Čavoš, Mareček, Froněk - Ayong, Táborský. Trenér: Horejš.

Sestava Příbrami: I. poločas: Boháč - Held, Kodr, Mezera, Jablonský - Janota, Januška, Soldát, Polidar - Fantiš, Vandas.

II. poločas: Kočí - Průcha, Šimek, Tregler, Cmiljanovič - Belej (79. Šíma), Květ, Kilián, Jandera - Škoda, Voltr. Trenér: Nádvorník.

SFC Opava - Vítkovice 4:0 (1:0)

Branky: 60. a 87. Souček, 35. Jurečka, 70. Dedič.

Sestavy Opavy: I. poločas: Fendrich - Helebrand, Svozil, Žídek, Václav - Jurečka, Schaffartzik, Suchan, Řezníček, Matoušek - Juřena.

II. poločas: Lasák - Hrabina, Koschatzký, Simerský, Václav - Mondek, Souček, Jursa, Zavadil, Matoušek (60. Ščudla) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Fastav Zlín - Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branka: 59. Štěpanovský z pen.

Sestava Zlína: Rakovan (46. Dostál) - Matejov (65. Cedidla), Bačo, Hlinka (45. Buchta), Bartošák - Džafič (46. Čanturišvili), Janetzký, Jiráček (46. Hnaníček), Vraštil (75. Hellebrand), Slaměna - Vyhnal. Trenér: Csaplár.