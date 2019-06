Talent Slavie Langhamer! Zářil na All Stars Cupu, teď nakukuje do áčka | iSport.cz

Na nedávném turnaji šestnáctiletých hráčů All Stars Cupu patřil v ostré mezinárodní konkurenci mezi slávistické opory • All Stars Cup

Prožil parádní turnaj. Šestnáctiletý záložník Slavie Daniel Langhamer na All Stars Cupu patřil mezi klíčové hráče Pražanů, kteří nakonec celé klání v silné konkurenci ovládli. Odměna? Povýšení do áčka! Langhamer s mužstvem trenéra Jindřicha Trpišovského absolvoval soustředění v Rakousku a ve středu by možná dokonce mohl nastoupit v přípravném utkání s Českými Budějovicemi.