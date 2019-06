Jablonec prohrál s Botosani. Příbram má po třech duelech přípravy skóre 0:11 | iSport.cz

"Je vidět, že ještě nejsme připraveni tak, abychom to zvládli v takovémto počasí. V prvním poločase to bylo ještě jakž takž, v druhém po prostřídání už to nemělo kvalitu. Přitom jsme paradoxně v druhé půli měli více šancí. Teď už musíme změnit náš rytmus. Musíme se připravit na zbývající dva zápasy a na blížící se ligu," dodal Rada.

Nedařilo se ani Příbrami, která podlehla maďarskému mistru Ferencvárosi Budapešť 0:3. Středočeský celek prohrál i třetí zápas na kempu v Rakousku a celkově tam má hrozivé skóre 0:11.

Přípravné fotbalové utkání v Rakousku:

1. FK Příbram - Ferencváros Budapešť 0:3 (0:1)

Branky: 32. Heister, 53. Priskin, 78. Szereto.



Sestava Příbrami: Boháč - Cmiljanovič, Kodr, Tregler, Kingue - Květ, Soldát - Diviš, Rezek, Polidar - Škoda. Trenér: Nádvorník.

FK Jablonec - Botosani (Rum.) 0:2 (0:1)

Branky: 27. a 55. Ofosu.

Sestava Jablonce: Hanuš - Holík, Kubista (46. Hübschman), Břečka, Krob (71. Peřina) - Považanec (79. Černák) - Jovovič (25. Pilík), Kratochvíl (86. Breda), Fábry (46. Chramosta), Sýkora (46. Matoušek) - Doležal (71. Pleštil). Trenér: Rada.