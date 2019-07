Plzeň je v potížích! Viktorii chybí půlka stoperského týmu, co posily? | iSport.cz

Je to smolař prvních kol. Jarní pouť FORTUNA:LIGOU začala Plzeň na trávníku Mladé Boleslavi. Uběhlo sotva pár desítek vteřin, když se Lukáš Hejda ve vzdušném souboji potkal s urostlým Ladislavem Takácsem. Z děsivé srážky odešel zkrvavený a s otřesem mozku. Až v nemocnici přišel k sobě, minuty před samotným utkáním si nepamatoval. Zpátky na hřiště se vrátil až po více než dvou a půl měsících.

V sobotu prožil devětadvacetiletý stoper déja vu.

V ligovém „vykopáváku“ proti Olomouci musel opustit bojiště už po čtyřiatřiceti minutách. Ve snaze zabránit střele strčil pravou nohu do nápřahu Jakuba Yunise. Ten mu ji málem urazil. Sudí Ondřej Pechanec nařídil pokutový kop a nešťastník Hejda dohrál.

Tvrdý úder do stojné nohy by však neměl mít vážné následky. Podle informací deníku Sport podstoupil Hejda podrobná vyšetření, která vyloučila poškození kolenního kloubu i svaloviny okolo. Přesto je velmi nepravděpodobné, že by byl hráč k dispozici na páteční střet v Liberci. Velký otazník se tyčí i nad úterním vstupem do druhého předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus, které je pro Plzeň v úvodu sezony naprosto zásadní.

„Lukáš by se měl na konci týdne postupně zapojit do tréninku. Jde o velmi bolestivé zranění, ale naštěstí se nejedná o nic vážného. Snad by jeho uzdravení mělo být otázkou jednoho týdne,“ říká zdroj Sportu detailně obeznámený se situací.

I když se nejedná o fatální problém, který by Hejdovi zlikvidoval značnou část podzimní sezony, jsou v Plzni z aktuálního vývoje zaskočení. A to vzhledem k tomu, že fit není ani kapitán a klíčová postava defenzivní formace Roman Hubník, jemuž se obnovilo zranění palce ze závěru předchozí sezony. „Ano, vrátily se mu dřívější problémy,“ ucedil po utkání s Olomoucí plzeňský kouč Pavel Vrba.

Českému vicemistrovi se tak totálně rozpadl sehraný obranný pár, v tuto chvíli má k dispozici jen dva čistokrevné střední obránce – Jakuba Brabce a Luďka Pernicu, kteří v tomto složení bez problémů zvládli dojezd vítězného zápasu s Hanáky.

Jenže s ohledem na mimořádně náročný prázdninový program je velmi riskantní spoléhat se na dva provozuschopné stopery. Proto bude záležet na vývoji rekonvalescence marodů Hubníka a Hejdy. V případě, že by se jejich návrat do práce protahoval, může vedení Plzeň aktivizovat svoje snažení na hráčské burze. V tuhle chvíli je ale podle zdrojů Sportu ticho po pěšině.

To se však může během několika dní změnit.

Pohled Radka Špryňara Na experimenty není prostor Zdravotní problémy ve středu obrany neřeší Viktoria poprvé. Předešlými ročníky se táhne jako červená nit. Naposledy se do kritického stavu dostal Pavel Vrba v únoru v úvodním kole play off Evropské ligy. Trenér tehdy k Luďku Pernicovi přiřadil do dvojice Davida Limberského. Rozhodnutí to bylo špatné, experiment hrubě nevyšel. Na stadionu Maksimir zkušený matador v nezvyklé roli opakovaně chyboval, v závěru byl vyloučený a Dinamo Záhřeb slavilo vítězství 3:0 i postup do další fáze. Jestliže se vedení Plzně z této zkušenosti poučilo a zranění Hejdy s Hubníkem bude na delší lokte, předpokládám výraznou snahu o adekvátní doplnění defenzivní formace. V opačném případě půjde v mých očích o silně hazardní počínání. Na další experimenty totiž není v aktuální sezoně žádný prostor.

