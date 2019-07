Straka po Plzni: Bránit Krmenčíka je nad schopnosti celé ligy | iSport.cz

Co byste řekl k utkání s Plzní?

„Hodnocení je vždy na nic, když se prohraje (úsměv). Všichni se můžeme chlácholit, že jsme prohráli proti mančaftu, který je úplně jinde než my, to je pravda. Nula je ale na kontě stále, což mě mrzí. Třikrát jsme už mohli bodovat, máme nula bodů. Další analýzu si nechám pro sebe.“

Bod byl jak daleko?

„Penalta byla bez diskuzí. Nemůže se nám pak stát, aby se na to hráč vyflákl a nepohlídal náběh za obranu. To nejde. To nesnáším. Hráli jsme proti top mančaftu. Chyby musíme odstranit, takto se porážíme sami. Když je odstraníme, tak můžeme být úspěšní.“

Připravovali jste se nějak speciálně na Michaela Krmenčíka, který se do zápasu s vámi střelecky trápil? Teď byl klíčovým faktorem duelu…

„Má obrovské kvality, které neukazoval jen proti nám. Je opravdu těžko hlídatelný, tak se to zkrátka musí brát. Je otázkou času, až se dá Michael úplně do kupy. Pak už tady nebude.“

Je nad vaše schopnosti ho uhlídat po celých 90 minut?

„Podle mě je to nad schopnosti celé ligy. Když se dostane do šancí, tak je dokáže proměnit. Mě spíš mrzí, jakým způsobem se do šancí dostal. Už u prvního gólu tam míč nemůže takovým způsobem proplachtit. Druhý gól také velká chyba. Proč si to předem ukazujeme… To jsou věci, které rozhodují a Michael jich dokázal využít. Jen jim přeju, ať to jemu a celého týmu klapne v úterý proti Olympiakosu.“

Zápas se hrál z velké části za vydatného deště. Jaký vliv na zápas počasí mělo?

„Podle mě to bylo celkem fajn. Po velkém dusnu to byla pro oba týmy vzpruha. Na hřišti to pak určitě nebyla nuda. Já jsem rád, že jsme se prezentovali dobrým fotbalem, i když je pravda, že nám chvíli trvalo, než jsme se oťukali. Plzeň má velkou kvalitu. Ale pak se objeví věci, které nás sráží. Individuální chyby, které by se neměly stávat, a naše šance.“

Zklamal vás tým poté, co vyrovnal? Protože to byla naopak Plzeň, která se dostala do tlaku…

„My jsme přestali být aktivní, to je pravda. Domácí pak zapnuli. Nicméně už jsem řekl, že gólu Plzně na 2:1 předcházela naše chyba. Já mám tým, který má nějakou kvalitu, Plzeň má tým, který má nějakou kvalitu. My jsme se v minulé sezoně horko těžko zachraňovali, oni hrají Ligu mistrů.“

Je po třech kolech čas lehké paniky, zvlášť když vás teď čeká Slavia?

„Sehráli jsme tři utkání, ve kterých jsme nebyli vůbec špatní. Sráží nás, že nemáme body. Musíme si uvědomit jednu věc, že to nejde ze dne na den. Hodně hráčů se měnilo, měli jsme krátkou přípravu. Plzeňský tým je tady roky pohromadě. Před zápasem se Slavií ale nemáme strach. Budeme hrát to, čeho jsme schopní. Půjdeme se zase porvat. Žádná panika.“