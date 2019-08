Tvrdík odmítá trest: Jsem smutný, nemůžeme věřit vlastním fanouškům | iSport.cz

Přitom jste v jednom tweetu, v němž jste odpovídal jednomu z fanoušků Slavie Lukáši Valovi, Strašákovi, připouštěl, že je ve hře uzavření celého stadionu. Přesto jste silně proti?

„Vede mě k tomu dosavadní zjištění, dokonce s radostí mohu říct, že tuto činnost nepáchalo žádné ze čtyřiceti fanouškovských sdružení Slavie, ale byl to kriminální akt oddělené skupiny fanoušků. A ty dokonce policie podezírá ze spáchání několika jiných trestných činů, čili tohle není běžné fotbalové chuligánství, za které by měl být potrestán celý slávistický fotbal. Trest měl být přísný, realizaci podmínky bychom akceptovali, ale celý ten komplex trestů mi přijde nepřiměřený, neodpovídá poznatkům šetření. Považuji za pravděpodobné, že se proti části trestu odvoláme.“

Na bedrech teď budete mít taky břímě dlouhé, skoro půlroční podmínky. Přitom Tribuna Sever už je dnes v podstatě recidivistou...

„Podmínka je na místě, proti ní nelze nic namítat.“

Ale dlouhá! A jak lze zaručit, že nebude porušena?

„Určitě nezaručíme. Přijali jsme vlastní opatření, které jsme už oznámili a sami hledáme sebereflexi. Náš nový návštěvní řád je velmi přísný a v kombinaci s novým bezpečnostním systémem, policií a bezpečnostní službou bychom mohli okamžitě na místě zasahovat. Celý ten systém je nastaven tak, aby za svůj čin nesli odpovědnost konkrétní jednotlivci, ne tisíce fanoušků. S policií seriózně diskutujeme o tom, že při opakování podobné události bude moci sama policie a organizační služba bezprostředně po spáchání činu zasáhnout. Pokud se to podaří prosadit, tak není důvod, aby byli trestáni tisíce lidí, nebo dokonce celé tribuny. Myslím, že jsme toho pro fanoušky udělali strašně moc, myslím, že tolik toho nedělá žádné jiné vedení klubu, dokonce jsme akceptovali dohody ohledně pyrotechniky, pokud není házená, nikoho neohrozí, nepřeruší zápas...“

A to se vám vrátilo...

„Je to i pro nás poučení, přiznám se, že by nás v životě nenapadlo, že k použití pyra dojde ve chvíli, kdy byl Sever v podmínce. Snažili jsme se se slávistickým sdružením spolupracovat na základě garancí, které nám dalo, a neměli jsme důvod se takové věci bát. Je to pro nás poučení, že nemůžeme věřit našim fanouškům, že si nezjednají respekt uvnitř, musíme zkrátka přijmout naše opatření, která v řadě případů bohužel postihují i fanoušky, kteří nic nepáchají. V minulosti jsme byli například připraveni podporovat řízenou choreografii rozumným způsobem. Tahle událost nás přesvědčila, že pyro není bezpečné v žádné podobě a nepatří na stadion.“

K tomu odvolání. Jak by mělo vypadat?

„V první řadě beru rozhodnutí disciplinární komise s obrovským smutkem. Jsem z toho velmi špatný. Je to velká prohra slávistického fotbalu, mohli jsme si užívat radost ze tří soutěží, těšit se na Ligu mistrů, místo toho řešíme takové zvěrstvo. Byli jsme připraveni s určitou mírou pokory přijmout trest, ale jak jsem už říkal...“

Tedy uzavření severu a jihu by bylo přijatelné.

„Přiznám se, že jsem rozpolcený, budeme se radit s představenstvem. Jedna rovina je exemplární trest a druhá přiměřený exemplární trest. Trest, který přijala disciplinární komise, nepovažuji za spravedlivý ani v této situaci. Byli jsme připraveni akceptovat uzavření severu a jihu, kam se dočasně přemístila část severu. Nemyslím, že je spravedlivé, aby byly za činy jednotlivců potrestáni celé tribuny a fanoušci, kteří se na činu prokazatelně nepodíleli. Přijde mi to jako prohra nejen Slavie, ale celého fotbalu, trestá to sponzory, diváky...“

Jak daleko je policie ve vyšetřování pachatelů?

„Spolupracujeme s policií a děkujeme taky ostatním fanouškům, kteří nám poskytli svoje záznamy toho činu. Policie z trestného činu podezírá jedenáct pachatelů, chci ji poděkovat za efektivní součinnost a za pomoc, vidím, že to opravdu bere jako prioritu. Podle našich informací se dneska bude policie obracet na veřejnost, že dala dohromady identifikaci řady pachatelů a věříme, že se je podaří potrestat tak, aby nesli odpovědnost za svoje činy a za škody, které způsobili klubu a na majetku.“

Potěšila vás aspoň reakce většiny fanoušků na tribunách, kteří se proti tomuto jednání ozvali?

„Myslím, že bylo už na místě vidět, že se nejedná o systémovou příčinu. Bylo taky vidět, že tento postoj nezastává jen vedení klubu, ale i hráči se odmítli zúčastnit děkovačky a odsoudili tento akt. Bylo to jejich rozhodnutí se takhle zachovat. Ostatní slávistické tribuny, zejména hlavní a protilehlá daly taky jasně najevo svým skandováním, že se s tímto trestným činem neztotožňují.“

Vše o Slavii najdete ZDE »

Gólman Slavie Kolář po průšvihu se světlicemi: Počítáme s tím, že nám zavřou stadion

iSport PODCAST: Poradí si Slavia s problémovými fans? A proč Páník zůstává v Baníku?

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 1:0. Coufalova paráda a infarktový závěr, Sigma nedala penaltu