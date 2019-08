Zklamaný kouč Opavy: Ofsajd jsme neviděli, Zavadilovi to nelítalo | iSport.cz

Co říkáte na neuznanou branku, pokud jste už viděl opakovaný záznam?

„My jsme tam ofsajd neviděli, ale nechci to komentovat.“

Co tedy rozhodlo o vaší porážce?

„První poločas byl z naší strany velmi dobrý, chyběla tomu akorát branka. Soupeř se dostal do vedení z jedné standardní situace, čímž nasměroval ráz utkání. My jsme tlačili, oni měli brejkové situace. Věřil jsem, že nám tam něco padne, ale pak už jsme se tam nedostávali tolik, takže jsme to trošku oživili střídáním. Soupeř si to však už pohlídal.“

A pohlídal si celkem pohodlně i vaše standardní situace...

„Ty se nám dnes bohužel vůbec nedařily, přitom to je naše největší zbraň. Musíme vypilovat detaily. Když už to tam letělo, dali jsme branku, která nebyla uznaná. To by změnilo ráz utkání. Je to asi o nějaké pohodě. Většinou to tam Pavlovi (Zavadilovi) lítá, teď to nebylo ono.“

Čekal jste, že Baník nasadí vaše dva bývalé útočníky, Tomáše Smolu s Nemanjou Kuzmanovičem?

„Baník nás ničím nepřekvapil, ale Tomáš dal bohužel gól. Standardku ze strany musíme dohrát líp, nemůžeme ho nechat dorážet úplně volného. Ale nijak extra jsme se na ty dva nepřipravovali.“

Potěšil vás aspoň výkon Reného Dediče?

„Dedič byl dobře bráněný, ale nadělal soupeři spoustu problémů. Podal velmi dobrý výkon, chyběla tomu jen branka. Bylo to i o jeho podpoře z druhé vlny nebo ze stran, ta bohužel nebyla kvalitní.“