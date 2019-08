Slavia má Oscara, v Edenu podepsal na čtyři roky. S Ligou mistrů nepomůže | iSport.cz

„Myslíme si, že Oscar svými fotbalovými dispozicemi a schopnostmi přesně zapadá do našeho systému hry. Je to mladý hráč, který se ještě bude hodně zlepšovat. Za poslední měsíce vykázal velký progres, a to je i důvod, proč ho zatím necháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, podle toho si ho stáhneme,“ řekl po podpisu smlouvy pro slavia.cz sportovní ředitel Jan Nezmar.

"Je univerzální, v Liberci začínal jako pravé křídlo, pak hrál podhrot. Nyní hraje osmičku, nebo šestku, a to by byla pro nás asi nejpravděpodobnější varianta," doplnil Nezmara trenér Jindřich Trpišovský.

Do sobotního vzájemného utkání mezi Slavií a Libercem, které rozhodl jediným gólem v závěru první půle Lukáš Masopust, už Oscar nezasáhl.

"Jsem z přestupu nadšený. Myslím si, že je teď pro mě důležité v Liberci ještě zůstat a po půlce sezony přejít do Slavie. Jde o další krok v mojí kariéře a jsem za to velice šťastný. Slavia má skvělou atmosféru, je to jeden ze stadionů, na kterém jsem hrál a velmi jsem si to užil," přidal svůj pohled na transfer Oscar, který je jedenáctinásobným reprezentantem západoafrické Libérie.

V národním týmu debutoval v září roku 2015 ve vítězném utkání proti Tunisku. Do Liberce přišel loni v únoru na hostování z litevského celku FK Trakai. V prosinci se Slovan rozhodl využít opci a s hráčem podepsal smlouvu na tři a půl roku.

Za severočeský celek dosud v nejvyšší soutěži odehrál 41 zápasů a dal dvě branky.

