Koller: Pozice Vrby? Nepanikařil bych. Jak může Sparta zaútočit na titul? | iSport.cz

Plzeň v lize opět ztratila, předtím vypadla z Evropské ligy s Antverpami. Je v krizi?

„Plzeň je v útlumu. Nepomohl jí zápas s Antverpami, v němž sice předvedla dobrý výkon, ale nakonec z Evropské ligy vypadla. A ani v Teplicích se jí ideálně nedařilo, vedla, ale sedm minut před koncem inkasovala vyrovnávací gól. Řekl bych, že Plzeň sráží koncovka. V poli hraje dobře, ale na gól se nadře. Sice mají kvalitní útočníky, ale finální fáze jim nyní nevychází, to je jejich největší problém. Chce to pár dobrých výsledků, aby se nastartovali.“

Opustil ji záložník Patrik Hrošovský. Jak velká to pro ni bude ztráta?

„Nemyslím si, že by ji měl ovlivnit odchod záložníka Patrika Hrošovského. Nemělo by to stát na jednom hráči, v Plzni s tím počítali a mají kvalitní kádr. Kluci, co budou hrát místo něj, ho musí nahradit. Dobře se ve středu zálohy jeví Lukáš Kalvach, to je dobrý nákup. Vybojoval si místo v základní sestavě a předvádí zatím dobré výkony. Už v Olomouci hrál výborně. Myslím, že půjde ještě nahoru.“

Pomalu se začíná přetřásat pozice trenéra Pavla Vrby. Co o tom soudíte?

„Zatím bych nepanikařil. Plzeň se přebudovává, skončili tradiční hráči a přicházejí noví, postupně se tým bude dávat dohromady. Nejsem pro nějakou