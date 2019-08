Slavia - Bohemians | Hušbauer: Pošetřili jsme se, výsledek je super. Těšil ho gól ze standardky | iSport.cz

Nejdřív k tomu, jak jste do zápasu nastoupili s deseti změnami. Přesto se výsledek velice vydařil, že?

„Výsledek je skvělý, ale myslím, že první půle nebyla úplně ideální. Začali jsme dobře, dali jsme rychlý gól, ještě pár dobrých věcí tam od nás bylo, ale od nějaké 25. minuty jsme nebyli lepším týmem. Bohemka měla víc držení míče, my špatně napadali, bylo vidět, že nejsme sehraní. Kvalita týmu je sice velká, ale těch změn fakt bylo dost. Rozhodl až druhý gól Frýdi (Michal Frydrych), který nám v minulých zápasech chyběl, a teď jsme ho konečně dali.“

Kolik herních tréninků jste měli v tomhle složení?

(přemýšlí) „Dva. Čtvrtek a pátek. Je to málo, ale naše kvalita je taková, že by to mělo stačit. Druhou půli už jsme dominovali.“

Jak vám trenér vysvětloval zařazení Ondřeje Kúdely do základní sestavy, který jako jediný hrál v základu i v Kluži, jinak byl zbytek celý nový?

„Víme, jaký zápas to ve středu bude, jak důležitý je, hrozilo zranění... Ale kvalita střídajících hráčů u nás je obrovská, máme dvě vyrovnané jedenáctky. Ať nastoupí kdokoliv, tak to není úplně ztráta. Chtěli jsme si pošetřit hráče na středu.“

Vyšlo to vrchovatě, že?

„Jo, když se to tak vezme, tak výsledek je super, optimální. Nezávidím trenérovi, který bude muset vybírat sestavu na středu.“

Rozhodla vaše krásná trefa. Jste tím povzbuzený, když jste na třetí branku v sezoně čekal čtyři ligové zápasy?

„Jo, jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Začátek sezony jsem měl dobrý, dva góly, ale pak mi to dlouho nestřílelo. Spíš ale rozhodl až ten Frýďův gól, do té doby to bylo takové otevřené. Pak ještě červená karta pro Bohemku. Pak už to bylo na naší straně.“

Rána se vám povedla, ceníte si takové branky o to víc?

„Cením si jí vysoko, protože to bylo ze standardní situace, a z trestňáků góly moc nedávám, moc mi nešly. Jsem rád, že jsem trefil i takový kop z místa.“