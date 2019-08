Liberec - Sparta: Penalta? Hanousek má sparťanská pravidla, hlásil Malinský | iSport.cz

„Zaplaťpánbůh za video, jinak bychom byli zase za hlupáky,“ hlásil Malinský. VAR totiž jednu penaltu pro Spartu zrušil - a oprávněně, Hybš Sáčka fauloval pořádný kus před vápnem. Jenže v případě zákroku na Malinského to mělo být také opačně, liberecký záložník vyloženě levou nohou šel vstříc Hanouskovi.

Jak vypadal váš souboj s Matějem Hanouskem, po kterém byla nařízena penalta. Protihráč v rozhovoru říkal, že o faul nešlo.

„Tak to mají asi na Spartě jiná pravidla. Když je hráč podražený, nevím... Šikovně jsem si před něj dal nohu, video to vidělo a potvrdilo. Mrzí mě ale jedna věc.“

Liberec - Sparta: Malinský spadl ve vápně a dostal penaltu, kontakt ale vyvolal sám

Jaká?

„Rozhodčí od situace stojí asi patnáct metrů a nebylo o čem přemýšlet. Jasná penalta. Pak je samozřejmě smutné, když se k tomu Matěj vyjádří a ví, že mě fauloval.“

ANKETA

Co k zápasu říct? Asi je kabina ve velké euforii, že?

„Proti Spartě máte vždy zvýšenou motivaci, člověk je ostražitější. Podařilo se nám na konci prvního poločasu otevřít skóre a věděli jsme, že soupeř bude muset obranu otevřít. Dali jsme gól 2:0, pak jsme přečkali začátek druhého poločasu, kdy jsme trochu zachrápli. Ale díky bohu, že tu bylo video. Jinak bychom totiž byly zase za hlupáky. Obě situace by byly v náš neprospěch a my bychom mohli mít opět jen ruce v dlaních.“

Liberec - Sparta: Sudí Julínek nejdřív pískl penaltu pro Spartu, po zásahu VAR verdikt změnil Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Dva góly jste vstřelil poprvé v ligové kariéře a ještě v den vašich narozenin. Nadělil jste si nejhezčí možný dárek, ne?

„Zrovna to tak vyšlo. Ale myslím, že v životě ještě přijde okamžik, který předčí i dva góly Spartě. Víte, jak to je, fotbal je sport. Jednou jste nahoře, podruhé zase dole. Přál bych si, abych podával stabilní výkony.“

Gól jste dal v den svých narozenin i vloni a minulou sezonu Příbrami.

„Jde o náhodu, ale jsem za ni strašně rád. Sledovalo mě příbuzenstvo, zápas rodině udělal strašnou radost. Kluci mě pak v kabině ještě hned polili vodou... Liberec si taková vítězství zaslouží, diváci nám po dlouhé době po zápase tleskali. Po některých minulých utkáních jsme cítili trochu křivdu, ale snad se nám to teď začne vracet. Na hřišti působíme jako tým a to je super.“