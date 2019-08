Tomáš Malinský: Kdo je hráč, který mluvil o "sparťanském pravidle"? | iSport.cz

Co vzbudilo vlnu „hejtů“ proti jednomu z nejmenších hráčů FORTUNA:LIGY? Poněkud obhroublé vyjádření po vítězném zápase, kdy si tvrdošíjně, byť na druhou stranu vcelku pochopitelně, stál za tím, že byl faulován Matějem Hanouskem a po zásahu VARu byla penalta nařízená v souladu s pravidly.

„Nevím, jestli je nějaký nový pravidlo, když někdo někomu podrazí nohy, tak že to faul není. To je možná nějaký nový sparťanský pravidlo. Byl to jasnej faul, on mě kopnul do nohy. Matěj Hanousek si musí přečíst pravidla, aspoň se dozví, co je faul a co není,“ doslova prohlásil v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV.

„Kdyby tam bylo opravdu video, tak jdeš dolů po druhý žlutý, pablbe,“ napsal na Twitter známý herec David Novotný, velký fanoušek Sparty. Nebyl rozhodně sám, kdo adresoval Malinskému výčitky a urážky.

Pochopení našel naopak „doma“ v Liberci. Trenér Pavel Hoftych odmítl svého podřízeného soudit. Za bezprostřední výroky Malinského dusit nebude. „To je mezi hráči. Malinovo vyjádření mi nevadilo. Neřekl bych, že by bylo za hranou. Bylo to řečeno v emocích po zápase, kdy to cítil jako situaci, která faulem opravdu byla. V euforické náladě po zápase, kdy na stadionu bylo devět tisíc diváků, tohle řekl."

„Rozhodně to nebylo myšleno ve zlém. Tomáš není zlý a zákeřný kluk. Souznělo to s atmosférou, která na stadionu panovala,