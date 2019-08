Vodháněl: První gól? Splněný sen. Hašek jeho sólo přirovnával k Maradonovi | iSport.cz

Premiérové dva góly v soutěži, navíc výhra Bohemky. Zápas s Libercem si budete pamatovat asi hodně dlouho, co?

„První gól je pro každého kluka splněným snem a o to víc, když pro nás zápas dopadl vítězně. U druhé branky odvedl velkou práci Michael Ugwu, který mi dal míč v podstatě před prázdnou bránu.“

Michael Ugwu to v 87. minutě vyřešil parádně, že?

„Když se srazili dva stopeři soupeře, byl jsem šokovaný, že si zasekl i brankáře. Tím, že si potáhl míč doprostřed hřiště, mě uviděl.“

Vaše sólo v 51. minutě jste plánoval tak, jak dopadlo?

„Ne, v plánu to určitě nebylo, vyplynulo ze situace. Dostal jsem se až do vápna a nakonec jsem vystřelil. Díkybohu, že to tam spadlo.“

Co se při takovém zápase honí střeleckému debutantovi hlavou?

„Že to určitě něco bude stát do týmové kasy. A taky se mi po druhém gólu honilo hlavou, že už si nesmím sundat znovu dres.“

V tom přišel do tiskové místnosti trenér Martin Hašek.

Martin Hašek: „Tys za to dostal po prvním gólu žlutou kartu?“

Jan Vodháněl: „Ano.“

Martin Hašek: „Mohl ses pak nechat rovnou vyloučit.“

Jan Vodháněl: „To už by se nestalo.“

Martin Hašek: „Ještě, že by tě to nenapadlo, viď?“

Jan Vodháněl se obrací k novinářům. „Prali jsme se s tím, Liberec měl náznaky slušných gólovek. Bylo to o tom jednom vítězném gólu.“

Martin Hašek: „Padly ale tři.“

Jan Vodháněl: „O tom rozhodujícím.“



Čím si vysvětlujete, že se vám doma tak daří? Čtyři zápasy, tři výhry a remíza s Plzní.

„Nevím, jestli jsme si na sebe minulou sezonu nevytvářeli před vlastními fanoušky zbytečný tlak. Jsme uvolněnější, hned v úvodním zápase jsme naplno bodovali a pak se nám podařilo předvést obrat v zápase s Olomoucí. Určitě je nejdůležitější, aby se dařilo týmu. Kluci vědí, co ode mě mohou čekat. Co je má role. Já zase vím, co můžu čekat od nich. Jsem rád, že se daří týmu.“

Martin Hašek: „Jakou máš roli?“

Jan Vodháněl: „Myslel jsem, že mám připravovat branky.“

Martin Hašek: „Připravovat má… Neříkal jsem mu, ať dá dva góly. Trenérovi navzdory, to si spolu musíme ještě vykomunikovat.

Filip Nguyen o sólu Jana Vodháněla

„Byl to můj gól a budu si ho hodně dlouho vyčítat. Musím si pohlídat bližší tyč, Honzu znám, vím, že je levák. Překvapil mě sice střelou pravačkou, ale stejně to neměl, kam jinam dát. Nevím, co šlo udělat líp, budu se na to muset podívat.“

Trenér Martin Hašek o Janu Vodhánělovi

„Určitě nejsou jeho dva góly náhoda. Honza má formu. Měl ji už v zimě, pak se ale zranil. Už v přípravě vypadal dobře, jde herně nahoru. Jeho premiérová branka je jen logickým vyústěním herního pokroku. Co se týče sóla. Byla to neskutečná individuální akce, to se jen tak nevidí. Kdo přišel, kdo by si měl tuto akci odnést v hlavě domů, tak na ni nezapomene hodně dlouho. Také si pamatuji, když si Maradona protáhl míč v roce 86 na mistrovství světa proti Angličanům. Vidím to jako teď, i když jsem se koukal na přímý přenos. Tato akce od toho nebyla zase tak daleko.“

