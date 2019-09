Zákaz výjezdu? Baníkovci se stejně na Střelnici dostali, Jablonec jim pomohl | iSport.cz

Baníkovci měli na základě verdiktu disciplinární komise jedno jisté: V Jablonci nesmí na tribunu vyhrazenou hostům. To splnili. Klub jim však vyhradil tribunu Jih, kterou vlastním příznivcům záměrně odepřel.

Nebyla to přitom žádná improvizace, šlo o plánovanou akci. Nápad se narodil v hlavě jabloneckého ředitele komunikace Martina Bergmana. „Jakmile jsme se dozvěděli, že disciplinární komise potrestala fanoušky Baníku za utkání na Letné, zastavili jsme online prodej na náš zápas s Baníkem. A čekali jsme na konečné rozhodnutí a přesnou definici trestu. Už v té době jsme přitom začali přemýšlet nad různými variantami,“ prozradil. „Týkalo se nás jen to, abychom splnili povinnost neotevřít sektor pro hosty, nesměli jsme tam prodávat vstupenky.“

To se také stalo. Klub nechal uzavřít tribunu Jih, na které se v pravém rohu nachází i kotel hostí, a uvolnil ji právě pro jejich fanoušky. Nešlo o snahu za každou cenu obejít verdikt disciplinárky. Prvním přikázáním bylo bezpečí domácích fanoušků. „Riziko existuje vždy. Může se najít jedinec, který to pokazí všem. Ale vyhodnotili jsme si, že by větší riziko bylo, kdyby byli fanoušci soupeře na všech ostatních tribunách mezi domácími příznivci,“ vysvětlil Bergman.

„Nejsme bohužel klub, kde je týden dopředu vyprodáno, takže sehnat lístky na hlavní nebo protější tribunu lze i v den zápasu bez problému. Navíc jsme viděli, že mezi našimi fanoušky na tribuně Jih bylo i plno žen, navíc na hlavní tribunu si koupilo vstupenky několik rodin s dětmi. Na pokladnách děkovali, že jsme se takto zachovali,“ doplnil.

K výslednému řešení pomohla i informace, že ostravští fanoušci přijedou fandit v civilu bez klubových symbolů. To by znamenalo, že by si mohli koupit lístek kamkoliv. „Usoudili jsme, že bude lepší, když budou pohromadě na tribuně za brankou, než namíchaní po celém stadionu. O fans scénu se v českém fotbale vcelku zajímám a mám v některých táborech fanoušků kontakty. Využil jsem i pomoci lidí z našeho kotle a kontaktoval soupeře, že existuje nějaká myšlenka, jak si vzájemně vyjít vstříc. Jsem moc rád, že vše proběhlo na stadionu v klidu. A cením si toho, že byla gentlemanská dohoda dodržena,“ zakončil Bergman.

Jablonečtí se nemusí obávat ani žádných sankcí ze strany LFA. Svou povinnost splnili zamčením kotle. Pro klub je zároveň složité nepustit na stadion člověka, který nijak neporušuje návštěvní řád a má platnou vstupenku.

Že se Jablonec neprovinil, potvrdil i předseda disciplinární komise Richard Baček. „Postup, který zvolil Jablonec, není v rozporu s disciplinárním řádem. Klub měl povinnost uzavřít sektor určený pro hostující fanoušky, což udělal. Jablonec měl právo nepustit fanoušky jinam, tohoto práva však nevyužil. Z důvodu bezpečnosti jim naopak poskytl a vymezil jiný sektor. Z hlediska řádu je to tedy v pořádku,“ řekl.

„Co se týče ducha toho předpisu, tak by to samozřejmě za normálních okolností mělo fungovat tak, že se fanoušci hostující klubu na stadion nedostanou. Ovšem v praxi je to bohužel realizovatelné pouze tam, kde je vyprodaný stadion. Jinak to možné není. Klub tak většinou stojí před dvěma variantami. Buď dodrží ducha toho rozhodnutí, ale může tím způsobit bezpečnostní incident, nebo to dodrží v rozsahu požadovaném disciplinárním řádem, a pak to dopadne, jak to dopadlo v Jablonci,“ sdělil Baček.