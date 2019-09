Mareš: Hattrick mi není souzený. Jinak než bojovně hrát nemůžeme | iSport.cz

Góly, kapitánská paska, druhé ligové vítězství. Byl to ideální zápas?

„Ke konci už jsem tahal nohy, ale jinak to bylo super. Byl to skvělý výkon celého týmu. Vzadu jsme udrželi nulu, což je také perfektní. Boleslav je v ofenzivě obrovsky silná, střílí spoustu branek, takže je dobře, že jsme jí nic nedovolili.“

Vy jste dva góly vstřelil a ještě jste pokoušel i hattrick, že?

„Je to škoda, několik zajímavých příležitosti jsem tam měl. Jenže já mám vždy po dvou brankách. (směje se) I v Polsku jsem přišel a dal jsem jen dva góly. Hattrick mi zatím není souzený, tak snad příště.“

Na hřišti jste toho ale i spoustu odpracovala a v závěru vám docházely síly. Bylo to náročné utkání?

„Jinak než bojovně ani hrát nemůžeme. Víme, že fotbalovou není u nás na takové úrovni jako jinde, takže musíme na hřišti všechno odmakat a doufat, že se nám to vrátí. I tak si ale myslím, že první poločas byl dobrý. Ten druhý už to byla spíš válka. Věděli jsme, že vedeme a chtěli jsme to udržet.“

Nastoupil jste v útoku se jmenovcem Jakubem Řezníčkem. Jak vám šlape?

„Od prvního tréninku je znát, že Kuba je stejný buldok jako já, takže bychom si spolu mohli vyhovět. Doufám, že nám ta spolupráce bude takto pokračovat, i když by se tam nějaké mezery asi našly.“

