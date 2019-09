Derby Sparta - Slavia: Budka s Kukou o Stanciovi i šancích na výhru | iSport.cz

Václav Budka, bývalý záložník Sparty, mistr ligy 1994 a 1995

„Nikdy jsem nezažil, aby na mě fanoušci něco takového chystali, takže nemohu říct, zda to hráče ovlivní. Ale podle mě je to zbytečné. Vždycky říkám, že člověku se vše zlé jednou vrátí. Že Stanciu přestoupil do Slavie? Takový už dnešní profesionální fotbal je. Jediné, co bych mu zazlíval a čím si moc nepomohl, jsou jeho výroky před odchodem. Fanouškům slíbil, že dokud nevyhraje trofej, neodejde. Hráči po zápase něco vypustí, nepřemýšlí nad tím, a pak by to chtěli vzít zpět. Jinak je to hodný kluk. Nikdo o něm neřekl nic zlého. Osobně si přeju, aby Nico nastoupil, ale vyhrála Sparta.“



Pavel Kuka, bývalý útočník Slavie, vicemistr Evropy 1996

„Stanciu to jako exsparťan nebude mít na Letné snadné, ale jako výraznou překážku bych to neviděl. Derby je pro hosty pokaždé složité, nenávistnou atmosféru pocítí všichni slávisté. Hráči jsou na to ale zvyklí a vědí, do čeho jdou. Recept je jednoduchý: koncentrovat se jen na dění na hřišti a hukot z tribun nevnímat. Pro Stancia to bude nová zkušenost, ale nemělo by ho to zastavit. Podle mě to ani nebude kritérium pro to, jestli má nastoupit, nebo ne, rozhodne spíš zdravotní stav a intuice trenéra Trpišovského. Slavia není postavená na individualitách, její síla je v týmu.“

RENTGEN: Slavia umí zrychlit hru. V derby rozhodnou standardky

Je ofenziva Sparty dostatečně silná na to, aby překonala pevnou obranu Slavie?

Václav Budka

„Útok Sparty je v poslední době určitě lepší než její obrana, takže si myslím, že sílu na to má. Otázka je, zda se jí to povede. Slavia dokázala svoji defenzivu ještě více vyztužit. Řešilo se, co bude po odchodech Michaela Ngadea a Simona Deliho a přitom je to ještě lepší. Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou odvádí skvělou práci. Je otázka, co trenér Václav Jílek na derby přichystá. Nabízí se soubojový Libor Kozák, rychlostní Benjamin Tetteh. Rozhodnout může i mladý Adam Hložek, který se ukazuje v dobrém světle.“



Pavel Kuka

„Sparta sice zatím nastřílela osmnáct gólů a s Plzní má třetí nejlepší útok v lize, ale derby je tak specifi cký zápas, že co bylo předtím, se často maže. Sparťané ovšem určitě mají kvalitu na to, aby Slavii vstřelili minimálně jeden gól, navíc hrají doma. Ale pozor, góly nedává jen útok, nebezpečí může přijít i třeba ze zálohy. V dnešním fotbale umí vyspělé týmy udeřit skutečně ze všech řad. Slávisté by si tedy měli dát pozor na celou Spartu, nejen na útok. Jestli na hrotu sparťanského útoku nastoupí Tetteh nebo Kozák? Netroufám si hádat. Myslím, že to bude rébus i pro trenéra Jílka.“

Klíčové faktory derby: Kanga vs. Stanciu, letenští stopeři nebo slávistický střed

Co byste poradili svému týmu? Jak derby dopadne?

Václav Budka

„Přál bych si, aby zvítězila Sparta. Vnitřně jí hodně věřím, ale myslím si, že to skončí remízou. Tipuji 1:1. Když jsem viděl poslední zápas Slavie na Interu, jenom jsem žasl. Momentálně má opravdu velkou formu. V minulé sezoně byla extrémně silná po krajích, v této dominuje i ve středu. Nicméně aby Sparta mohla pomýšlet na úspěch, musí podat svůj nadstandard. Jenom maximální výkon ji přiblíží k vítězství. To znamená být produktivní v ofenzivě a vzadu to odehrát s čistým kontem, což se v této sezoně moc nedaří.“

Pavel Kuka

„Slavia v úterý fantasticky zvládla Ligu mistrů na Interu, takhle jsem český tým ještě neviděl v pohárech zahrát, ale derby bude jiný příběh. Stačí, aby se vám nepovedl začátek nebo abyste neproměnili pár šancí, a může být hodně zle. Můj tip? Slavia potvrdí dominanci a zůstane na vlně, ani tentokrát neprohraje. Červenobílí jsou dál než Sparta, hrají kompaktněji a mají víc možností, jak poskládat sestavu a přitom zůstat silní. Na druhou stranu se hraje na Letné, kde to bývá nepříjemné pro všechny. Rozhodne hlava: kdo lépe ustojí atmosféru, vyhraje.“