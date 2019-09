TOP góly zadkem. Nešťastník Sáček, slavný sparťan Hovorka i Lafata | iSport.cz

Komický Sáčkův vlastenec zvýšil slávistické vedení, podívejte se na další góly pozadím... • FOTO: Pavel Mazáč/sport Vrchol ponížení Sparty v derby. Deset minut po přestávce trefil Peter Olayinka Michala Sáčka tak šťastně, že si domácí bek v pozici na čtyřech dal vlastní gól pozadím. Hýždě sice nejsou běžným nástrojem k zakončení, ale statistiky se neptají. Dnešní opora Slavie David Hovorka se dokonce stal hrdinou daleko za hranicemi ještě v rudém dresu. Projděte si vybrané góly, kterých střelci či střelkyně v Česku i zahraničí dosáhli pozadím...

Michal Sáček, vlastenec v derby Slávisté se smějí a slaví zároveň, pro Spartu je situace z 55. minuty symbolem posledního derby. Michal Sáček zůstává ve vlastním malém vápně po souboji na čtyřech. Než se zvedne, trefuje ho Peter Olayinka a od Sáčkových hýždí se míč kutálí do branky. Stav 0:2 už rudí neotočí. „Vůbec jsem nevěděl, kde je míč. Byl jsem na zemi a trefil mě do zadku, co víc k tomu říct. Rychle to hodit za hlavu,“ řekl po zápase. Jeho zakončení ale neuniklo fotbalovým fanouškům nejen v Česku, pár hodin po zápase už se věnoval britský server Daily Mail. Sparta - Slavia: Olayinkova rána se od Sáčkových hýždí odrazila do sítě, 0:2!

David Hovorka, hrdina béčka Sparty V minulosti se ale další hráči Sparty trefovali do správné branky, David Hovorka se ještě jako kapitán béčka svou trefou proslavil i za hranicemi. Přitom šlo o na první pohled obyčejnou situaci proti Meteoru. Následoval centr do vápna. Tam se uprostřed zjevil tehdy dvacetiletý stoper béčka Sparty. Obrana Meteoru nikde, Hovorka zakončuje - zadkem, balon propadne za vyjukaného brankáře hostů a senzace je na světě. „V tu chvíli jsem vůbec nevěděl, jak to trefím a nastavil jsem zadnici,“ okomentoval tehdy svou trefu. O šest let později zářil v derby. V dresu Slavie.

David Lafata, pozadím z brankové čáry Před čtyřmi lety použil stejnou část těla i vyhlášený kanonýr David Lafata. Proti Dukle si ho samotného před brankou všiml Ladislav Krejčí. Tehdy reprezentační útočník ovšem míč předběhl a chybělo málo k tomu, aby se mu zamotal pod nohama. Do sítě ho nakonec dostal až odraz od jeho pozadí. „Bylo to fakt asi zadkem,“ smál se po utkání Lafata. „Takhle jsem gól asi ještě nedal,“ dodal. Sparta - Dukla: Gól Davida Lafaty na 2:0. Dostal míč do sítě zadkem

Lukáš Mareček, 105 zápasů čekání Svého prvního ligového gólu se dočkal krátce před svými 26. narozeninami. Lukáš Mareček si angažmá ve Spartě vykopal bez jediného zásahu, cenili si ho pro jiné vlastnosti. Dočkal se díky teči střely Lukáše Váchy v Olomouci. „Bylo to přímo zadkem. Když jsem uhýbal, tak mě to trefilo a už jsem viděl, že jde brankář ve směru střely, takže jsem měl velkou radost,“ líčil. Olomouc - Sparta: Marečkova teč pomohla Váchově střele do brány. Sparta vede 1:0

Polsko, ideální zadní rotace Zkušený polský útočník Adam Czerkas může vzpomínat na svůj 12 let starý gól. Angažmá v Anglii se mu sice nepovedlo, ale vrátil se do Polska, kde se zase rozstřílel. Na hřišti Wisly Plock ho za rohem vápna dobrých 25 metrů od branky trefil domácí obránce tak, že se míč vznesl vysoko do vzduchu a brankář plachtil vzduchem marně. Nohou by takovou rotaci dával míči jen velmi těžko.

MS žen do 20 let, měkký dopad Anglie nasázela Mexiku vloni na ženském mistrovství světa hráček do 20 let šest branek, vzpomínat se bude hlavně na tu poslední, když Lauren Hempová ze strany pronikla před branku, ale upadla. Jenže v cestě jejímu pádu zůstal míč, který pozadím zmáčkla tak, až vystřelil do sítě. Na sociálních sítích se jí sice smáli, sama to komentovala lakonicky: „Hejtři řeknou, že jsem to tak nechtěla.“ Weirdest goal ever?!



England’s Lauren Hemp falls on a ball and scores at the Women’s U-20 World Cup. pic.twitter.com/0DkLIjZmcn — Sporting News (@sportingnews) August 13, 2018