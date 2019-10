Brankář Karviné Hrdlička: Důležitý byl nejen Kozák. Straka burcoval slezskými motty | iSport.cz

Jaký to byl na Spartě pro vás zápas?

„Samozřejmě hodně těžký. Byli jsme trochu outsider, protože jsme věděli, že Sparta potřebuje vyhrát. Naše taktika byla před zápasem jednoznačná, a to co nejdéle nedostat gól, respektive pokud možno tak žádný neinkasovat. Škoda, že jsme první branku dostali už v prvním poločase. Navíc hned na začátku druhé půle přišel další. Tím pádem se Sparta dostala do ještě větší pohody, než v jaké byla v úvodu střetnutí, a potom už jasně dominovala.“

Co jste říkal na výkon Libora Kozáka? Vstřelil tři góly, byl tedy on tím klíčovým mužem, který rozhodl, nebo vás přehráli jiní?

„Dal tři góly, takže nevím, kdo jiný by to měl být. Ale ano, určitě to byl on. Nedokázali jsme ho pohlídat. Důležitou roli hráli ale také jejich kreativní hráči, ať už Kanga nebo pak i Plavšič.“

V posledních zápasech jste moc branek nedostávali, ve čtyřech utkáních na hřištích soupeřů jste inkasovali pouze jediný gól. V čem byl duel na Spartě z pohledu Karviné jiný, že nakonec skončil vaší prohrou 0:4?

„Dostali jsme druhý gól. Na to nejsme zvyklí, nebo alespoň já určitě ne. Po druhém góle to bylo z naší strany psychicky horší a Sparta začala dominovat. Nám už se ke konci nedařilo ani se dostat do zakončení. Takže druhý gól to podle mě zlomil.“

Burcovaly vás slova trenéra Františka Straky, který na sociálních sítích promlouval ke sparťanům? Mělo to vliv i na vás?

„Nás burcoval našimi typickými, slezskými motty.“

