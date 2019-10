Potočný: Musa se asi bál, kolik by za hattrick musel dát do kasy | iSport.cz

Gólem z penalty pomohl Roman Potočný utnout domácí vítěznou sérii Mladé Boleslavi, která se zastavila na čísle sedm. Slovan porazil Středočechy už pošesté v řadě. „Kdybych věděl, čím to je, tak na ně máme nějaký speciální trénink,“ říká s úsměvem osmadvacetiletý záložník o vítězné sérii proti Mladé Boleslavi a věří, že třetí venkovní výhra v sezoně pomůže Liberci výhledově do pohárového utkání s Teplicemi.

Jak byste zhodnotil utkání?

„Prvních třicet minut tak trochu spinkali. I když to je možná špatné slovo. Každopádně nás Boleslav válcovala. Trochu nám chyběl střed hřiště, neměli jsme odražené balóny, ale pak jsme naštěstí dali z první střely na branku gól, a to nás trošku zvedlo. Druhý poločas pak byl podle mě už v naší režii.“

Věřil jste si na penaltu?

„Abych byl upřímný, tak jsem si trochu káknul, protože gólman to škrtal nohama. (směje se) Ovlivnilo mě, za jakého jsem to kopal stavu. Kdyby to bylo ještě před kontaktním gólem Boleslavi, asi bych to kopal k tyči, ale takhle jsem se rozhodl, že to dám spíš doprostřed.“

Neuvažoval jste, že přenecháte penaltu Petaru Musovi, který by tak zkompletoval hattrick?

„Já jsem mu na hřišti říkal: ‚Chceš si dát hattrick?‘ A on říkal, že ne. (smích) Asi se toho leknul a bál se, kolik by musel zaplatit do kasy, takže nechtěl kopat.“

Na kolik utkání ovlivnilo, že s vámi nemohl být na lavičce, ani v kabině trenér Pavel Hoftych?

„Zase tolik asi ne. Pavel Medýnský je jeho pravá ruka, takže byl teď trochu víc aktivní a slyšet, ale jinak to nebyla nijak velká změna. Nikterak speciálně jsme se na to nepřipravovali.“

Nabudí vás tohle vítězství hodně před pohárovým utkáním s Teplicemi a zápasem doma s Příbramí?

„Určitě budeme chtít oba zápasy vyhrát. Samozřejmě jsme rádi, že se nám podařilo ukončit sérii Boleslavi sedmi vítězných zápasů v řadě. Co jsem teď tři roky v Liberci, tak pokaždé jsme tady dokázali vyhrát a věřil jsem, že se nám to povede i dnes. Co se týče poháru, tak nám se bohužel proti Teplicím nedaří tak jako proti Boleslavi. Čekáme, že dnešní výkon nás povzbudí a určitě budeme chtít hrát lépe než v ligovém zápase s nimi, kdy jsme uhráli remízu 1:1 a navíc jsme nehráli moc dobře.“