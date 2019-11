Penalta pro Sigmu? Ginzel viděl opak. Ostuda, analyzujte sudí, nabádal Látal | iSport.cz

Bláznivých 147 vteřin, během kterých nejdříve na 2:0 zvyšoval olomoucký kapitán Beneš, načež se trefili mladoboleslavští Fulnek s Budínským, s domácí Sigmou zatřáslo. Avšak ne natolik, aby si nevytvořila v závěru duelu ještě mnoho dalších šancí.

Řadit se mezi ně rozhodně může i situace z 82. minuty, kdy se forvard Hanáků Jakub Yunis ve vápně čistě dostal před hostujícího beka Jakuba Fulneka. Ten o hlavu vyššího soupeře zezadu nešikovně nakopnul, jenže penalta se nekopala. Sudí Ginzel totiž viděl útočný faul...

„Je to ostuda. Není to poprvé, co se nám to stalo a z toho je mi tady nejhůř. Vy, média, řešíte pořád trenéry, jak to poskládáme, ale řešte to, co bolí český fotbal. Neanalyzujte nás, ale analyzujte rozhodčí. To opravdu není jeden zápas,“ naštval se na tiskovce trenér Olomouce Radoslav Látal.

V minulém domácím duelu Sigmy s Českými Budějovicemi se řešil (podnapilý?) stav rozhodčího Jiřího Houdka, tentokrát hlavně právě tento zákrok.

„Nikdo se k tomu nevyjadřuje, protože my nemůžeme. My jenom dostáváme žluté karty, tresty a tam je pohodička. Smějou se vám do očí. To stačí, víc k tomu nebudu říkat,“ doplnil Látal, který prošel Německem, Slovenskem, Polskem či Běloruskem.

Zároveň však kouč Hanáků uznal, že remíza ho mrzí i z jiného hlediska: „Chybí nám charakter, není to poprvé, co jsme takhle ztratili zápas. Nejsme schopni najít člověka, který by na hřišti ostatní poskládal. Pořád dokola individuální chyby, neposunuli jsme se... Dali jsme na 2:0 a křičím na kluky, abychom vydrželi pět, deset minut. To jsou nejdůležitější momenty zápasu. Někteří si mysleli, že je vše zvládnuto. Přitom se stačilo zatáhnout do svého prostoru, postavit se tam a nic by se nestalo,“ kritizoval chování svých svěřenců Látal.

Jeho protějšek Jozef Weber byl logicky o poznání spokojenější. Získaným bodem se Středočeši odpoutali od Slovácka a osamostatnili se na třetí příčce. „Lidi takový fotbal musel bavit, bylo to nahoru dolů, skoro jako v bundeslize,“ usmíval se. „Kdyby byla lepší kulisa, vyznělo by to ještě líp. Oba týmy chtěly strhnout výhru na svou stranu,“ chválil čtyřgólovou show.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Plšek, 62. Beneš Hosté: 63. Fulnek, 64. Budínský Sestavy Domácí: M. Buchta – Hála (80. Sladký), Beneš (C), Jemelka, Kerbr – Pilař (67. Texl) – Houska, Greššák, P. González (65. Falta), Plšek – Yunis. Hosté: Stejskal – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek – Budínský, Hašek (36. Mešanović), Hubínek (C), Bucha (75. Jiří Klíma) – Komličenko, Ladra (90+3. Auer). Náhradníci Domácí: Mandous, Zima, Vepřek, Texl, Zmrzlý, Falta, Sladký Hosté: Arroyo, Auer, Klíma, Šeda, Král, Mešanović, Paixao da Silva Karty Domácí: Beneš Hosté: Hubínek, Hašek Rozhodčí Ginzel – Vitner, Vaňkát Stadion Andrův stadion, Olomouc