Kapitán Baníku o BOMBA trestňácích i zranění Smoly: Na světle červenou! | iSport.cz

Milimetrová levačka! Obránce a kapitán Baníku Jiří Fleišman roznesl v pátek 16. kole FORTUNA:LIGY Karvinou (3:0) parádními trestňáky. Prvním našel volného Jakuba Pokorného, druhým překvapil brankáře Martina Pastornického umístěnou ranou kolem zdi k tyči. „Výsledkově je to možná povedené, ale nebylo to nic jednoduchého,“ říkal. „Karviná bojovala, nakopávala balony a snažila se o ně bojovat. První gól nám pomohl, trošku jsme se uklidnili,“ věděl.

Vypadalo to, že první standardní situací jste soupeře překvapili, bylo to tak?

„Chtěl jsem to dát do kapsy, protože oni stáli snad tři metry před vápnem a Poky (Pokorný) si tam fantasticky naběhl. Stačilo jen trefit prostor, pěkný gól.“

A váš gól na 2:0? Zatočil jste střelu k tyči a překvapil brankáře.

„Všiml jsem si, že si postavil jen dva lidi do zdi, a když jsem se na něj koukal, stál docela mimo bránu. Tak jsem řekl Robovi (Hrubému), že to zkusím vystřelit a parádně to tam padlo.“

Baník - Karviná: Fleišman zakroutil míč přesně, 2:0

Obránce Jakub Pokorný dal své první dva góly v lize, dvakrát zakončoval pohotově…

„My o něm víme, že je výborný v hlavičkových soubojích, má parádní výskok. Pro nás jenom dobře, máme hodně vysokých hráčů a ze standardek můžeme potrápit více mančaftů. I stopeři dávají góly, takže jsme zaslouženě vyhráli.“

Vašemu prvnímu gólu předcházelo ošklivé zranění Tomáše Smoly. Musel střídat, jak na tom je?

„Má tam asi šest stehů. Trochu se mu motala hlava, nic vážného to snad není, protože nám hráči odpadají. Ruda Reiter taky odešel o berlích, bylo nás patnáct… Máme repre pauzu, abychom se dali dohromady.“

Jak jste souboj Kouřila a Smoly ze svého pohledu viděl?

„Nohu tam dal (Kouřil) hodně vysoko, i když je velký. Smolič nešel nějak hlavou dolů, prostě si to chtěl jenom hlavou posunout. Takový zákrok, si myslím, že byl spíš na světle červenou. Žlutá za tohle je velmi málo, navíc mohl jít do brejku. Doufejme, že Smolič bude v pořádku.“

Bylo znát, že se Karviná aktuálně v lize trápí?

„Tím jsme se nezabývali, to je jejich problém, to musí řešit oni. My jsme se soustředili na sebe a zvládli jsme utkání velmi dobře.“

Doma sedmý zápas bez porážky, to je také slušná série, souhlasíte?

„Každému se doma hraje lépe, ale bylo by fajn to po repre pauze potvrdit i venku. Protože když uděláme tři body doma a pak zase venku ztratíme, je to málo. Musíme začít sbírat body i venku.“