Sparta - Budějovice. Fortuna liga ONLINE, sledujte živě | iSport.cz

Petr Javorek, autor druhé branky do sítě Teplic • ČTK

Čtyři výhry z posledních čtyř zápasů. To je u budějovického Dynama bilance nad očekávání... • ČTK

Obránce Dynama ČB Lukáš Havel poslal svůj tým do vedení nad Slováckem • ČTK

Jiří Kladrubský nastupoval do sezony jako kapitán, nyní většinou sedí na lavičce • Pavel Mazáč/Sport

Matěj Hanousek poslal Spartu do vedení • Pavel Mazáč/Sport

Fotbalisté Českých Budějovic prožívají na své poměry úchvatnou sérii, vyhráli už pět zápasů v řadě a v tabulce se posunuli do elitní osmičky. A mohou myslet ještě výš, na úvod 17. kola FORTUNA:LIGY tožiž přijeli na pražskou Letnou a kdyby se jim povedlo na Spartě zvítězit, svého letenského soupeře by předskočili. Rudí se naopak z pátého místa chtějí bodově dotáhnout k čelu. Do jejich sestavy se po trestu vrací Guélor Kanga, v základní sestavě je také Georges Mandjeck. Zápas Sparty s Českými Budějovicemi začíná v 18 hodin, sledujte ho ONLINE a podívejte se na VIDEA klíčových situací.