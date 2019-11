Hrdina Mandous: Snad chytnu šanci. Buchta se divil, byl mimo nominaci | iSport.cz

Zkušený Miloš Buchta, který odchytal poslední tři utkání, však ze své absence nadšený nebyl. „Byl jsem překvapený, že jsem neviděl své jméno v nominaci na zápas. Jsem zdravý, ráno jsem měl normální plnohodnotný trénink, počítal jsem s tím, že podzim normálně dochytám,“ divil se 39letý brankář tomu, že se nedostal ani na lavičku.

A po výborném výkonu Mandouse to vypadá, že si Buchta nezachytá ani příště. Není důvod nic měnit. „Trenérem Lovásikem mi bylo sděleno, že jsem prý dostal šanci jen na jeden zápas v Ostravě. Zvládl jsem to, pak ve Zlíně jsem s gólem těžko mohl něco dělat. Nevím, nerozumím tomu…“ dodal zklamaně pro web iSport.cz po remíze 0:0.

Proč se tedy poprvé v ročníku objevil v základu právě Mandous?„Řekl jsem mu už asi před třemi týdny, že až přijde nějaký problém, on bude na řadě. To jsme splnili, Buchta měl něco se svalem, nebylo to ono. Aleš umí výborně nohama, má rozehrávku. A chytal už minule dobře proti Slavii, to taky sehrálo roli,“ svou volbu kouč Radoslav Látal.

Aleši, přiznejte, byla nervozita?

„Byla, je to normální. Ve čtvrtek mi trenéři naznačili, že se mám chystat. Nebyl to žádný problém, navíc mě nic moc nerozhodí, jsem splachovací. Když však přijdete na stadion, tak to z vás spadne a jdete na to. Proti Slavii se chytá dobře, protože gólman je vidět. Dneska to bylo s nulou, takže super. Musíte mít i dobře postavené tyče, to k tomu patří.“

Byl jste v pořádné permanenci…

„Nejhůř mi bylo asi pět minut před koncem, kdy na mě šel Van Buren sám. Dobře jsem mu vykryl úhel, byl jsem dobře postavený, takže naštěstí dobrý. Chytil jsme se hned prvním zákrokem proti Ševčíkovi. Nic jsem tam neviděl, střílel někomu kolem nohy. Pak už to pro mě bylo jednodušší.“

Na šanci jste čekal dlouho, chytnete ji konečně jako jednička?

„Doufám, že jo, chtěl bych. Uvidíme, jak to trenéři rozhodnou, je to na nich. Čekání bylo dlouhé, každý den jsem na tréninku musel ukazovat, že sem patřím. Pak je třeba tu šanci využít, tak snad jsem se trenérům odvděčil a měli dnes dobrou volbu.“

Proti mistrovi asi bylo o motivaci postaráno…

„Jo, říkali jsme si to s trenéry i s klukama, jak hráli Ligu mistrů proti Barceloně. Je to skvělý tým. O to větší jsme měli motivaci nedostat gól a zkusit nějaký dát. Myslím, že to je zasloužená remíza.“

I když jste hráli poločas proti deseti?

„Ale jo… Oni i v deseti měli dost šancí. My sice taky, ale bohužel jsme je nedohráli. Asi je to spravedlivé. Bod proti Slavii, která každému dává dva tři góly, je pro nás velká vzpruha. Příští týden hrajeme doma proti Liberci, a to už budeme chtít brát tři body.“