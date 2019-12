Sešla se Sparta, která udělala poslední titul. Nechyběl ani „zrádce“ Brabec | iSport.cz

V předvánočním shonu bylo složité najít vhodný termín, a ani tak se samozřejmě nemohli dostavit všichni pozvaní. Kvůli klubovým povinnostem v zahraničních klubech byli omluveni Tomáš Vaclík (Sevilla), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Boloňa) i trenér Vítězslav Lavička (Slask Wroclaw). Zcela jiné starosti měl samozřejmě i Josef Hušbauer, který v úterý večer nastoupil za Slavii v Lize mistrů na hřišti Borussie Dortmund.

„Tak jsme se tu pěkně (z velké části) sešli, co myslíte? Líbil by se vám tento tým i dnes a kdo by ho měl vést jako trenér? V tomhle složení už si asi pinkneme jen za starou gardu,“ uvedl Lukáš Vácha u snímku, na kterém jsou v horní řadě (zleva): kustod Miroslav Kaftan, David Lafata, Mario Holek, Jakub Brabec, Ondřej Mazuch (do Sparty přišel až v roce 2017), Radoslav Kováč, Jakub Otava (tehdejší sportovní ředitel), Miroslav Miller a Roman Bednář. Pod nimi pak pózují Ondřej Švejdík, Costa Nhamoinesu, David Bičík, Marek Matějovský, Lukáš Vácha a Bořek Dočkal.

Jen Costa, Bičík, Dočkal a Vácha jsou přitom hráči Sparty i dnes, posledně jmenovaný navíc nastupuje pouze za třetiligové béčko.

Snímek vzbudil na Instagramu mezi fanoušky letenského klubu velký ohlas, vesměs pozitivní. Někteří příznivci se nicméně vymezili proti přítomnosti Brabce, který obléká dres konkurenta Plzně – a reprezentačního stopera označili za zrádce.

