První posila? Sparta si vyhlédla Trmala, Nitovi pozice dvojky nevoní | iSport.cz

Nejvyšší fotbalová soutěž za svou podzimní částí zatáhla oponu teprve před dvěma dny, na pořad dne tak přicházejí vyjednávání o možných zimních transferech. Aktivní v tomto směru začíná být Sparta, podle informací portálu iSport.cz si ve Slovácku vyhlédla talentovaného brankáře Matouše Trmala (21). Pokud by k přestupu skutečně došlo, mladý gólman by do konce sezony zřejmě zůstal v Uherském Hradišti na hostování. Případná částka za přestup by se mohla pohybovat mezi 10 - 15 miliony korun.

Jestli byl nějaký post v případě Sparty v posledním období stabilní, tak právě brankáři. Pražané spoléhali na duo Milan Heča a Florin Nita, to by se ovšem mohlo v nejbližší době změnit. Už během podzimu totiž dostal trenér brankářů Mario Galinovič pokyn, aby se poohlédl po vhodné posile.

Podle informací serveru iSport.cz lokalizoval chorvatský kouč jako ideální variantu Matouše Trmala, teprve jednadvacetiletého gólmana ze Slovácka. Oficiální jednání by se mohla rozběhnout v horizontu nejbližších dní.

Pozici současné jedničky Sparty si drží Heča, jenž v průběhu podzimu nahradil nepříliš jistého Nitu. Tomu ovšem post dvojky příliš nevoní, na Letné má při tom smlouvu až do června roku 2021. Není příliš pravděpodobné, že by Rumun byl ochotný tak dlouho vysedávat jen mezi náhradníky.

I proto Sparta začala personální obsazení brankářského postu řešit. Trmal platí za jednoho z nejtalentovanějších tuzemských gólmanů, na podzim si připsal hned sedm čistých kont. Jedno z nich v úvodním ligovém kole právě na hřišti Sparty.

Pokud by jednání dospěla do zdárného konce, je vysoce pravděpodobné, že by sezonu ještě dochytal ve Slovácku na hostování. Do rudého by se definitivně oblékl v létě. Sparta by se tak dostala do situace, že by oba své brankáře měla z Uherského Hradiště. Odtud totiž do české metropole zamířil loni v létě i Heča.