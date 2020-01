Sparta si vyhlédla talent z Afriky. Připomíná Deliho, hrál třetí ligu | iSport.cz

Ještě před rokem hrál MSFL za Vyškov. Už brzy by se podle informací Sportu mohl stát jihlavský stoper Mohamed Tijani (22) hráčem Sparty! „Kluby jsou domluvené,“ uvedl náš zdroj. Kolik by Sparta za talent z Pobřeží slonoviny měla zaplatit, kdy by se měl přesunout na Letnou a kam by případně měl bezprostředně zamířit?