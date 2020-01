Příbram začala přípravu s řadou změn. Končí Zeman, Květ i další opory | iSport.cz

Jindráček naposledy hrál v Teplicích, Kleščík strávil celou dosavadní kariéru v Trenčíně, kde byl i kapitánem. Šašinka na podzim hostoval v Karviné. Obránce Jan Kvída se do Příbrami vrací z Hradce Králové, odkud bude hostovat také záložník Filip Zorvan. Na zkoušce jsou u Litavky útočníci Jan Díl a Slovinec Nermin Haljeta.

„Uvidíme, kdo z těch, co přišli, zůstane. Tři čtyři hráče jsme udělali a ještě děláme na dalších posilách. Pokud to vyjde, budu šťastný. Já mám největší radost, že jsme trochu posílili obranu. Peter Kleščík je dobrý stoper, měl by nám v defenzivě pomoci,“ řekl příbramský prezident Jaroslav Starka pro klubovou televizi.

Změna nastala i v realizačním týmu. Asistentem hlavního trenéra Romana Nádvorníka místo Radka Kronďáka bude Petr Čuhel, který už v Příbrami dvakrát působil.

Vedle Zemana, jehož výkony měly na podzim sestupnou tendenci, v Příbrami nepočítají ani s brankářem Markem Boháčem, stoperem Markem Kodrem a středopolařem Romanem Květem. Všichni čtyři hráči se zatím budou připravovat s B-týmem. Oproti podzimnímu kádru chybějí také ofenzivní záložníci Matěj Polidar a Marko Alvir. Ti začali zimní přípravu ve Spartě respektive v Plzni.

Příbram se ve skupině Tipsport ligy utká s Jabloncem, Bohemians 1905 a druholigovou Duklou. Od 30. ledna do 8. února Středočeši absolvují soustředění v Turecku, kde narazí na Šinnik Jaroslavl, Arsenal Tula a BATE Borisov.

„Jezdili jsme každý rok třeba 20 let. Loni trenér Csaplár nechtěl k moři, považoval to za zbytečné. Letos trenéři řekli, že by jeli, tak jsme udělali soustředění v Turecku jako posledních asi pět nebo šest let. Tam se nám dařilo, dobré terény. Když vyjde počasí, příprava se finalizuje tam,“ uvedl Starka.

„Věřím, že trenéři vyberou sestavu, která nás dovede k tomu, co potřebujeme, a to je ligová záchrana. Potřebujeme se dostat z toho 16. místa, nejlépe na 13. místo, což je dost daleko. Uvidíme, jak to půjde, ale každopádně potřebujeme nesestoupit, když tak hrát maximálně baráž,“ dodal prezident příbramského klubu.