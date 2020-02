Slavia útočí na rekordy! Jaké ligové milníky mohou červenobílí překonat? | iSport.cz

Sezonu nakopla jako smyslů zbavená, celá liga na Slavii kouká z uctivé dálky, každý říká, že titul už má, přesto se to dá ještě vyšperkovat. Překonáním pár českých rekordů. Během zimy se ale trenérský tým s vedením domluvil, že vzhledem k šestnáctibodovému náskoku před druhou Plzní přistoupí k přestavbě týmu. To může dobývání závratných výšek dost ohrozit. Nicméně takový Ondřej Kolář Petra Čecha a Zdeňka Jánoše v nulách tutově trumfne. Jaké další výzvy před červenobílými stojí?

Nejvíce bodů v sezoně: 83 - Slavia (2018/2019)

Jednoduchá rovnice, která tu pomohla – od minulé sezony se totiž ke klasickým třiceti kolům přidala ještě nadstavbová část, v ní mistrovská Slavia posbírala celkem jedenáct bodů a tím stanovila nový český rekord.

Slavia aktuálně: 54

Kdy to může překonat: v 1. kole nadstavby

Při průměrném zisku 2,7 bodu na zápas by Slavia měla překonat 83bodovou hranici během příštích jedenácti utkání, tedy hned v 1. kole nadstavby. Zaděláno má teoreticky na to, že by se mohla přehoupnout i přes závratnou 90bodovou metu.