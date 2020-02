SESTŘIHY: První prohra Slavie, padla i Sparta. Plzeň pod Guľou slaví | iSport.cz

Lukáš Juliš slaví jednu z tref do sítě Teplic • ČTK

První jarní kolo přineslo překvapení, Slavia v neděli poprvé v sezoně prohrála a to 0:1 v derby s Bohemians. Jarní část FORTUNA:LIGY už v pátek začala jasnou výhrou Dynama České Budějovice nad Mladou Boleslaví 3:0. Všechny góly padly už v prvním poločase. Sparta v sobotu doma padla 0:2 s Libercem po dvou trefách Tomáše Malinského, to Viktoria Plzeň zažila úspěšnou premiéru pod Adrianem Guľou, Opavu porazila jasně 3:0. Jakub Pokorný rozhodl o první výhře Baníku pod Lubošem Kozlem, a to proti Slovácku. Teplice podlehly 1:3 Olomouci, za kterou se dvakrát prosadil Lukáš Juliš. Karviná poprvé v sezoně doma vyhrála, porazila 2:0 Zlín.